TRESE SE BIJELA KUĆA! Zadrugari se ujedinili PROTIV njih – pored Dalile i Cara, žestoko osudili i NJEGA

U toku je glasanje za tri najnesrećnije osobe u Beloj kući. Sale Luks je dobio reč.Treće mesto mi je Grujić, postao je mumija, kao tapacirani leš. U totalnom daunu je sa ponašanjem. Na drugom mestu mi je par, Marko i Viki. Na prvo mesto bih stavio svog prijatelja Ša. Usr*o se sebi u život. Mnogo mi je krivo što je izgubio takvu suprugu, ja je poznajem. Irmu bih naveo isto, a i Đoleta što je lažni gej – rekao je Luks.

– Najnesrećniji su Filip i Dalila, jer imaju emocije i dalje, ali ne žele da budu zajedno. Trenutno nisu srećni ni Filip i Dalila. Anđela i Gruja su mi tu – rekao je Đedović.

– Što se mene tiče, za mene je na trećem mestu je Gruja. Na drugom mestu je za mene Zola, mislim da si nesrećan zbog Miljane i njen ulazak što te je poremetio. Na prvom mestu je i za mene nesrećan Ša, sprdaš se, smeješ, a u dubini duše si nesrećan – rekao je Dino.

– Gruja, Ša i Dalila, mislim da su u dubini duše kompletno nesrećni – rekao je Mateja.

Nenad Aleksić ŠaFoto: YouTube/Zadruga Official

– Nemam šta da se pravdam ovde ljudima. Mislim da su u pravu ljudi koji su me naveli. Spolja sam bio itekako daleko od nesrećnog. Prelomno je bilo kad si me posavetovao…Naveo bih Stefana Mihića, komuniciram sa njim i znam koliko je nesrećan. On je neko ko ima problema spolja i ima problema i iznutra, što ga izjeda i emotivno razara. Pogotovo što smatra da boravi sa ljudima za koje smatra da su dno dna. Mensur je druga osoba, jer je par puta naveo da mu je katastrofa što boravi ovde, kako on kaže, sa osobama ovakvim ovde. Treću osobu bih naveo Nevenu. Ona je za mene nesrećna što zna kakve probleme ima kod kuće, mislim na oca, pa pored toga ona mora da razmišlja i o nekom odnosu ovde – rekao je Gruja.

– Staviću Cara i Dalilu na prvoj i drugoj poziciji, a na treće ću Gruju – rekao je Marko.

