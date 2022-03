PRODUKCIJA OVIM POTEZOM DISKVALIFIKUJE CARA I DALILU: Uživo mu izletio i TAČAN DAN odluke Velikog šefa, SPREMITE SE ZA HAOS

Situacija u kući je standardno dramatična, ali nekako kao da izgleda da je najveća priča sviih sezona do sad Dejan – Dalila – Car iscrpljena i da im treba neki “bust”, odnosno nova krv koja može dodati žar par mjeseci ped kraj.

Kako se već mjesecima spekuliše, sprema se povratak Maje Marinković u aprilu, a o tome kako bi bilo lijepo da se Maja vrati pričao je i njen bivši oženjeni dečko Marko Janjušević Janjuš.

Kako se saznaje, Majin povratak je zaista planiran za april, međutim, ukoliko ne postigne dogovor sa produkcijom, postoji opcija da Maja uđe na par dana u maju kako bi proslavila rođendan sa svojim bivšim momcima, šti je Janjuš i sam pomenuo na snimku ispod.

Čim Janjuš spomene Maju, odmah se desi da se javnost podijeli na one koji ga vrijeđaju jer smatraju da je on nju maltretirao, kao i na one koji pljuju Marinkovićevu, smatrajući da mala nije psihički stabilna za rijaliti, piše Novi.

