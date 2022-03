BUKTI RAT FAMOZNE ČETVORKE: Evo kako je Dejan raskrinkao Sandru, Đedovića i Frana – “SADA MI JE SVE JASNO”

-Što se tiče ovoga za Miljnau, sjetio sam se, ona je pomenula za mju porodicu, ja sam rekao da neću da komentarišem njenu porodicu, jer se saosjećam sa nekim stvarima, a Mateja joj je prije toga psovao mamu. Što bih to spominjao kad nemam veze sa tim? Sandra je ušla u radio i rekla da ne može da vjeruje da je priča tek tako, olako prošla kroz kući i da ne komentaripu. Šta su trebali da mi je urežu u leđa? Šta znači da je prila olako prošla? Kad je pitaju koliko će da nosi crninu, ona kaže da će još tri mjeseca da vuče sa sobom. Pritom sam ja loš čovjek, za čim ti žališ? – pričao je Dragojević.

-Što si žalio da Dalilom? – pitala je Sandra.

-Na Zadrugoviziji je rekla da žali za svkaim trenutkom. Ona je pametna i zna šta je rijaliti, znaš kad si tužna da ćeš da mi navučeš vagon problema, kao što su Mensur i Miljana,l Ja sam zahvalan i ne osjećam da budem tu. distancirao sam se bez uvrede – dodao je Dejan.

-Sram te bilo – rekla je Sandra.

-Boriš se za temu. Mene iznervira kad znam da neko svjesno radi. Meni se vraća mozak, ja znam ko će mene čime da podbode, svako je mudar ovde. Nemam potrebu da te gledam, ne interesuješ me. Meni kad se pusti snimak za Aleks mogao sam da kažem “joj, ovo sam prošap”, pa onda renadanje po njoj. ti ovde kažeš da bi te hvalili – govorio je Dejan,

-Kad si uvidio da se ona folira u odnosu? – pitao je Karić.

-Kad je krenulo da se komentaripe, vidio sam neke situacije,a danas sam loš čovjek. Vraćaju mi se neke stvari i riječi koje su bile. Napomenulo mi se nešto sa početka rijalitija i neke stvari su mi se poklopule. Kad me je Drako pitao da li me je teško, ne, nju boli, okej. Ja kad krenem da pričam šta mislim, ovde se dešavaju kataklizme. Ona kad izlazi iz pušionice i bori se za temu, znači njoj to stoji u podsvijesti – nastavio je Dejan.

-Ti misliš da je ona to ozbiljno rekla? – pitao je Đedović.

-Možeš da komentarišeš kako hoćeš, ne interesuje me – dobrusio je Dejan.

-Ozbiljno ti kažem, prvi i poslednji put, ti si težak skot koji je uspeo da sve svoje pretvori – rekla je Rešićeva.

-Meni je Irma draža koja će sve da mi kaže u facu. Ja sam sa Filipom imao rasprave, lai znam relaciju – pričao je Dragojević.

-Je l’ znaš sa mnom relaciju? – pitao je Karić.

-80% jer ne provodimo previše vremena – rekao je Dejan.

-Ja sa njim imam srednji odnos, koji je za rijaliti najbolji. On više vjeruje ljudima sa kojima nije dobar, a ljudima sa kojima provodi najviše vremena ne vjeruje – govorio je Stefan.

-Pa evo Fran je rekao da se vidimo u finalu života, ja to tumačim, a nisam očekivao. Sandra se slagala kad je mene Đedović na*ušavao – dodao je Dragojević.

-On je ovim ubio jednim udarcem tri muve, jer je vidio da su njegovi prijatelji na njenoj strani – istakao je Karić.

-Podržali su je da bude žrtveno jagnje – dodao je Đedović.

-Pa i tebe smo, to ti nije smetalo – odbrusio je Marko.

-Hvala ti, brate – rekla je Sandra s knedlom u grlu.

-Suština tvog izlaganja je da je Sandra klasični folirant – istako je Marko.

-Ti se grabiš za svaku situacu da bi se oprao – ubacio se Fran, piše Pink.

