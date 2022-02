ZADRUGARKA KRIJE STRAŠNU TAJNU! Dalila će POLUDJETI kada čuje koga je Filip Car MUVAO!

Na samom početku, Maja se osvrnula na ljubavne odnose svoje drugarice, te istakla da je pored Anđela Rankovića, Zonjićevoj pisao i Mateja Matijević, piše Informer.

– Mateja je jedan od mnogih zadrugara koji je pisao Marijani. Anđela je lijepa djevojka i tu se sva priča završava, mnogo su dosadni. Mateja je jako dugo pisao Marijani, ne mogu tačno da se sjetim kad je počelo, ali njihovo posljednje dopisivanje je bilo pred početak “Zadruge 5”. Ubiće me sada… – smije se Marijanina drugarica, pa nastavlja:

– Interesantna je stvar sada baš kad sam probala da nađem te poruke, pored svih za koje znam da su joj pisali, sve poruke s njim su obrisane. Prije početka “Zadruge” svako je obrisao svoje poruke. Ona je mogla sve da skrinšotuje, napravila bi neke materijale da je njoj to bilo važno, ali ona stvarno nije u tom fazonu, da se bori za neki kadar… Koliko stvari ona zna, pa nikada nije pomenula – priča Tačina.

– Ono što ja znam i što sam vidjela, to je bilo klasično muvanje. I on nije jedini! Marijana uvijek suzdržano odgovara. Pisao joj je Mateja, pisao joj je Anđelo, pisao joj je Car… Ja sam te poruke sa Carem sačuvala, jer ona to nikada ne bi čuvala, ja sam bila inicijator toga, jer sam znala da će on pokušati da napravi nešto. Marijana svima vjeruje, misli da će svi biti okej, ali ispada tupava – ističe Zonjićeva drugarica, pa dodaje:

– Marijana je bila sa drugaricom u Španiji, slučajno je srela čovjeka koji je zajednički prijatelj Filipa Cara, Marijana je rekla da ulazi u “Zadrugu”, pozvali su Cara na video poziv i samo mu je mahnula, da ona nešto krije, ne bi se ni javila. Car je tvrdio da je Marijana njega zvala da dođe kod nje u sobu, i mi kao njena drugarica smo morale to da demantujemo, jer se on njoj uporno nabacivao. Tu je bilo i glasovnih poruka koje sve to potvrđuju, i to sve dok je bio u vezi sa Majom Marinković – zaključuje Marijanina drugarica u emisiji “Pitam za druga”.

Facebook komentari