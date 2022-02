ZOLINA MAJKA OČAJNA, MILJANA JOJ PRAVI PAKAO OD ŽIVOTA: Preti mi i naziva me K*RVOM, plaća Nikolu da me maltretira, a tu nije KRAJ

Kako tvrdi, uvrede, prijetnje i agonija nemaju kraja, a kad blokira brojeve s kojih poruke i pozivi dolaze, Miljana kupi neke nove i tako sve ide ukrug.

– Miljana me po cijele noći zove, šalje poruke, prijeti da će Lazar izaći s nula dinara. Piše mi da sam ku.va, nema šta ne kaže! Nešto sam uspjela da uslikam, a poslije sve poruke obriše jer se boji da ću sve javno ispričati! Svašta je govorila, ne možete da zamislite kakav je to sadržaj bio, koliko pogrdan – da će da upropasti Lazara, da ona ulazi u martu u „Zadrugu“ i da će napraviti haos, sve to uz psovke – tvrdi Bosa.

– Uopšte više ne reagujem na nju niti se bojim, njoj je najgore što joj ne odgovaram i ne nasjedam na te provokacije. Ali, hej, usred noći mi piše, ne znam ni gdje sam ni šta sam kad se tako trgnem iz sna, uplašim se svaki put da se nešto nije desilo. To je niz poruka, grozno je sve. Kad na te poruke ne odgovorim i kad na kraju ne zna šta će, ona me zove negdje pred zoru. Uopšte nema namjeru da odustane. Prijavit ću je u policiji, ne mogu više ovo da podnesem!

Blokiram njene brojeve, ali onda kupi neke nove. Kad blokiram, ona kupi drugi i sve ponovo ukrug.

Lazareva majka tvrdi da Miljani pomaže izvjesni Nenad koga predstavlja kao dečka, a zapravo ga plaća.

– Sad tog nekog Nenada plaća da joj bude momak, u crkvi se mogu zakleti da oni nisu zaista u vezi. Udruže se i stravično me vrijeđaju i maltretiraju! Sa Instagram profila mi šalju uvredljive poruke. Miljana mi konstantno šalje nulu, kao znak da će Lazar iz rijalitija izaći bez dinara. Luđa je nego što je bila, roditelji joj ništa ne mogu. Niti kući ide niti dijete viđa! Pustila me je na miru jedno vrijeme, ali sad, kad je Lazar s Nevenom, sve je ponovo počelo. Miljana pati za mojim sinom, misli da mu je neophodna, a kad je uvidjela da je istina drugačija, počela je da pravi haos! Crče i što je ne vraćaju u “Zadrugu“, crče što je Lazar unutra bez nje – priča Bosa i objašnjava da joj je krivo što Zolu nije na vrijeme odvojila od Kulićeve.

– Roditelj ako kaže nešto protiv veze, uvijek ispadne kriv, trudila sam se da se držim po strani i da se uopšte ne petljam. Kajem se što na početku njihovog odnosa nisam govorila neke stvari. Marija Kulić mi je jasno stavila do znanja da nije za tu vezu, u smislu da Miljana nije sposobna da vodi računa o sebi, popije sama tabletu, nahrani dijete ili bilo šta uradi bez nečije pomoći. Zato ona nikad ne bi dala da Miljana odvede dijete gdje god, da sama vodi računa o njemu. Žena mi je to rekla misleći da ću uticati na Lazara, objasniti da ona nije žena za porodicu i da ću mu je ogaditi… Nisam htjela, nemam ja tu šta… Ali evo sad šta se dogodilo – očajna je Lazareva majka, dok tvrdi da je njen nasljednik zaista bio zaljubljen, te nema mesta insinuacijama o interesu:

– Lazar jeste zavolio Miljanu, može da priča ko šta hoće! Nema tu pojma od interesa ni bilo čega. Miljana nema para, stalno pozajmljuje, a Marija poslije mora da vraća. Ona jednostavno nije sva svoja, vodili su je i u bolnicu, tad bude dobro, ali kad izađe, ona isto sve radi. Ne pije tablete, pije alkohol uz lijekove, neće da sluša, napravi čitav haos od života i ne može joj niko ništa, piše Kurir.

