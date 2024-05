POVRIJEĐEN NAKON BRUTALNOG SUKOBA U ELITI? Reperu hitno pružena pomoć, evo šta je POVRIJEDIO

U toku emisije “Amnezija” učesnici “Elite” Marko Janjušević Janjuš i Milena Kačavenda ugostili su Nenada Aleksića Ša i Mionu Jovanović, što je dovelo do incidenta koji je šokirao javnost.

Naime, dok su Miona i Ša govorili o svom odnosu, njihovo izlaganje prekinuli su Miljana Kulić i Uroš Stanić, a kako ne bi došlo do ozbiljnijeg okršaja, obezbeđenje ih je pratilo u stopu.

Aleksić sa Miljanom i Urošem ratuje još od prethodne žurke, a iako su mnogi mislili da će se strasti stišati kad prespavaju, tenzija je još gora i haos ne prestaje.

Nakon burne svađe stiglo je zvanično saopštenje Pinkove produkcije, a oni su odlučili da Miljana Kulić i Nenad Aleksić Ša budu novčano kažnjeni zbog jasno propisanih pravila, koja su oboje prekršili.

Međutim, reper se u sinoćnoj emisiji “Pitanja gledalaca” pojavio sa zavijenom rukom, pa su mnogi posumnjali da je došlo do slučajne povrede prilikom sukoba. Ipak, jasno je da ništa ozbiljno nije u pitanju, s obzirom da je kasnije isti zavoj skinuo sa prsta i nastavio svoje učešče u emisiji.

– Volim da se ljubim, volim to. Pogotovo kada smo napolju. Prošla žurka je bila top, a sinoć mi je bilo čudno što je bilo čudno. Nije mi bila jasna sinoć – rekao je Ša.

– Meni je to kako kada, nekada mi je top, nekada sam smorena. Ima on tolerancije za to u poslednje vreme, ja sam bila čudna sinoć a on je imao neke komentare. NIje mi bilo do toga, ali posle toga smo sedeli na zidiću on me je zagrlio,. on aludira na to da me ljubi unutra, da bi svi videli – govirla je Miona.

– Čudna je ona. Nekada mi kuka što je ne ljubim, a nekada faze ignor. Meni je čudno što je na žurki totalni ignor – dodao je Ša.

