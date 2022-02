DEJAN “UDARIO” NA DALILU, optužio je da je zbog nje s majkom morao da priča PREKO SPIKERFONA: CAR BIJESAN SKOČIO, pala mu roletna

– Rekao sam danas da mi je loša podjela, jer smatram da nije iskrena. Očekujem svakako da ćemo se zadrugarski komentarisati, to je normalno i prirodno u ovim okolnostima – započeo je Car.

– Ja neću komentarisati jer ću uvijek kvariti taj idiličan i kosmički odnos, tako će se to shvatiti, a ti mene možeš – prekinuo je Dejan.

Meni je draže da mi kažeš u lice, a ne da čujem na klipovima. Siguran sam da doživljavam oko nekih stvari ono ‘već viđeno’. Jedna stvar mi je ružna i jedno zamjeram… Svi znate koliko umijem da prekorim Dalilu za mnoge stvari, ali često ispadne kriva bez razloga. Okej, neću govoriti, pošto me prekidate, a i ovako su odnosi između nas osjetljivi – govorio je Filip.

– Danas se najviše komentarisalo to što je Filip zamjerio Gruji ponašanje a Nenadu Aleksiću nije, a isto su uradili – rekao je voditelj.

– Ja volim to kod ljudi, to je neka rijaliti priča. I ja sam taj koji nekada umije svašta da kaže poslije se pokaže. Nekome ko je tek došao, teško je da se izbori i kaže iskreno šta misli. Neke situacije su mi već viđene i ispričane. Nerealno mi je da prebacuje situacija da je Dejan bio takav radi Dalile, jer ona ga nije podbola ispod stola da govori Janjušu da je ‘beskućnik’. To kakav je on u biti, pokazaće vrijeme, ali mislim da se samo mijenjao u skladu sa situacijom. On nije mogao uvrijediti vpljenu ženu, ali može sve oko sebe. Ne može ona biti kriva baš za sve… Vrijeđa mi inteligenciju, da je kriva i za porodične odnose, za njegovu asocijalnost, za odnose sa zadrugarima, za sve stvari koje su mu se dogodile. Dejan jeste pametan i hiperinteligentan, ali znam da mu je teško. Ja sam inače mnogo više za njega ovakvog kakav jeste, nego onakav kada je kukao i jadikovao – govorio je Car.

Dejan je izjavio u Premijeri da je ‘pet godina bio tužan’ – rekao je voditelj.

– Kada bih krenuo da komentarišem bilo bi strašno, bolje da ćutim i biram da pustim sve da bude kako ti kažeš. Samo ona i ja znamo kako je bilo. Kako tumačiš to što je rekla da se ja ne bih javio majci da nije spavala? Da li misliš da se ne bi naljutila da sam otišao u Veternik? Da li vi znate detalje? Prebacivanje odnosa sa Davidom, prebacivanje razgovora sa majkom i slično. Evo, nova informacija, svaki put kada sam pričao sa majkom, nisam pričao na slušalicu, već na spikerfon. Znam ja odlično zašto sam rekao da sam tužan bio pet godina. Ja sam poturao sebe da bih je izvukao na pravi put, ali to je bila najveća greška. Pokušavao sam nemoguće, znao sam da se borim za neodbranjivo… Nemoguće je od blata praviti auto put – govorio je Dejan, piše Novi.

