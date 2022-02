Dejan spominje crnu magiju? Povjerio se Aleksandri da mu je za Novu godinu nešto ubačeno, pa mu krenule suze!

Kako je rekao on ne može da se iskontroliše, te su mu u tom trenutku nevoljno krenule suze na oči, na samu pomen toga.

– Ne, ima to što su našli za Srpsku novu godinu! Znaš tu priču? Šta je nađeno? – pitao je Dejan Aleksandru.

– Ne, ne znam – rekla je ona.

– U j..ote, vidi ovo, odmah mi se plače, je l vidiš ovo? – pokazivao je Dejan na svoje oči.

– Milane, vidi, on se rasplakao – rekla je Aleks voditelju.

– Ne, nego, znaš ono što je pronađeno ovdje za Srpsku novu godinu, čim pomenem to kreću suze, to je to – rekao je Dejan i brisao suze.

U jednom trenutku je pokušao da sakrije usta od kamera, kako se ne bi vidjelo šta govori, ali je rekao po gledaocima i komentarima na videu, da se radi o crnoj magiji.

– Znaš ono što se provlači ovdje? – rekao je Dragojević.

– Znaš ono što je pronađeno ovdje? To sam njoj spomenuo i krenule mi same suze, što znači da imam nešto – rekao je Dejan.

Da li je stvarno mislio na crnu magiju ili je nešto drugo u pitanju, ostaje nam da saznamo, prenosi Kurir.

View this post on Instagram A post shared by Dont8Me (@dont8mee)

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari