HVALA ŠTO SE NISTE PRAVILE GLUPLJE NEGO ŠTO JESTE! Isplivao ŠOK snimak iz Sanjine emisije, isprozivala gošće kao niko

Naime, Kaća je trebalo da odgovori na pitanje o ženama lakog morala koje se povezuju sa pevačicama i rijaliti učesnicama. Budući da se Katarinin odgovor nije emitovao, ona je odlučila da obrati svojim pratiocima na Instagramu.

– Pošto je moj komentar u emisiji Magazin In kod Sanje Marinković na pitanje postavljeno Maji Marinković i meni “da li rijaliti učesnice i pevačice muškarci doživljavaju kao žene lakog morala i ograničene inteligencije, sklonila (izbacila iz emisije), prinuđena sam da prokomentarišem ovde, jer moja je dužnonost da odbranim sebe, svoju profesiju i svoje koleginice koje se kroz život pošteno bore i pošteno zarađuju svoj dinar – napisala je Kaća, pa nastavila:

– Dakle, moj odgovor koji je Sanja isekla je glasio ovako: “Predrasuda ima i biće, a što se tiče promiskuiteta i žena lakog morala, smatram da promiskuitet nema apsolutno nikakve veze sa profesijom kojom se bavite i da su to apsolutne gluposti, a kako na njih reagujem – ne reagujem nikako, jer me one ne pogađaju” – napisala je pevačica i dodala:

– S obzirom da je tokom emitovanja, moj komentar na njeno neprikladno pitanje, izostavljen (izbačen) – to može vrlo lako da se pogrešno protumači kako se ja zapravo slažem sa svime što ona govori, a pošto nisam odgovorila (tačnije pošto je isekla moj odgovor) – to bi značilo da ja to podržavam i da odobravam sve što ona govori, što je u krajnju ruku nefer i vrlo zlonamerno – napisala je Katarina.

Sada se na društvenim mrežama pojavio isečak iz Sanjine emisije koji je izazvao lavinu komentara. Sanja, naime, odjavljuje emisiju rečenicom:

“Hvala što se niste pravile gluplje nego što jeste”, na šta su se gošće šokirale, ali i gledaoci, zbog čega je odmah rekla da se samo našalila, prenosiKurir

