Informacije iz spoljnog svijeta, ne može da vjeruje šta mu je saopšteno: Ša saznao detalje – izgubio kontrolu

– Da li smatraš da je Nenadova reakcija normalna – pitala ga je novinarka, piše Novi.

– Nisu normalni oboje, njega razumijem, a on nije normalan jer ga ona ne voli. Realno sve i da kaže da ga voli njihov dokaz ljubavi nema. To što je on pričao šta je ona radila, to je ludo. Ne znam ko je luđi. Nema drugog objašnjenje nego da je on ljubomoran – počeo je Anđelo.

– Kakav god da je odnos, ona ne treba da radi neke stvari. Ako smeta meni ovdje, tako će i napolju. Ako mi smeta onda se to ne radi – drao se Nenad.

– Prva njena poruka je da je dobila ponudu za neki brend da promoviše, i ona je meni to preporučila. To je bio naš kontakt. Bilo je ono iz kur*oazije idemo na piće. Mi da smo željeli otišli bi na piće. Ja sam odgovorio na poslovni prijedlog i zahvalio se njoj i to je to – priznao je Anđelo.

– To se ne radi, pitaj svakoga, zbog toga padaju glave – drao se Nenad.

– Ja sam se družio sa njom prije njega, ona dođe kod mene, ne posluša me ništa tako i sada, neću da mi kuka dva dana i onda se ljubi sa njim – pričao je Anđelo.

– Ne vidim potrebu da se oni dopisuju, te stvari se ne rade, nije okej – ponavljao je Ša.

– Meni bi bilo drago da moji drugovi gledaju i paze na moju djevojku, ne znam u čemu je problem sa tobom – ubacio se Karić.

– Meni te stvari smetaju i to se ne radi – ponavljao je opet Ša.

– Mi nismo zajedno, da li smijem da budem sa njim ako nismo zajendo – pitala ga je Tara.

– Ne može, to se ne radi – ponavljao je Ša.

