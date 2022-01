“OVO JE ČISTA EMOCIJA” DEJAN KOMENTARISAO KLIP DALILE I CARA: Filip skočio kao oparen, HAOS ZA CRNIM STOLOM

Voditelj je dao riječ Dejanu.

Sasvim normalno, ovo je čista emocija. Nadam se samo da je Dalila oprala zube prije ljubljenja jer joj se prije toga on pos*ao u usta. Moje suze su nečiste i neiskrene a ovo je čisto i lijepo. Ona je samo par sati prije ovoga rekla da želi porodicu, da me voli, da osjeća… Kada je vidjela da ne može da dopre do mene, onda dođe i pomiri se sa njim – rekao je Dejan, piše Novi.

Za ovo jesi u pravu. Ali zašto ja nisam u pravu kada kažem Dejanu da je trebao da drži stav a ne da plače – dodao je Filip.

Moj stav je ostao isti, ali emocija nije, zato sam i plakao – dodao je Dragojević.

Ja kao i do sada u izlaganju, moram reći da mene njihove strane ne interesuju. Mislio sam da je manipulisala Dejanom i dalje mislim da je to radila, jer nije ona baš toliko luda. Ako je uzmemo za ozbiljno i tada i sada, onda je devojka za ludnicu, a ja mislim da nije. Nije ona njega voljela to je svima jasno, to su čiste malverzacije bile jer se zadesila u toj situaciji. Normalno je da Dejan plače posle svega, biće normalno i za pet mjeseci da kada se sjeti pusti suzu. Tako mi je normalno i ovo što vidim sa Dalilom i Filipom, ja sam znao odavno da ona njega voli. Meni je ovo apsolutno logičan slijed stvari. Neću nikoga da perem, samo kažem kako jeste – naveo je Đedović.

Ovo go*no od žene, koja je ukaljana ovde i ja još veće go*no zajedno sa njom, više neću dozvoliti da ona bude monstrum a on da plače i bude jadan – dobacio je Filip.

Ovo je lijepo od tebe, ali nemoj samo da joj daješ lažnu nadu – rekao je Đedović.

Ako sve ovo bude imalo dobru podlogu, možda ćemo biti dobro prijatelji. Ja ne znam da li ćemo mi završiti zajedno, ali kažem ono što mislim – dodao je Car.

A ovaj poljubac kao ne znači ništa? Znam ja odlično da Car ne misli ovo što priča, ali svakako ima prava da kaže sve što poželi – rekao je Đedović.

Sve vreme su svi govorili da Dalila ovo radi Dejanu radi Cara – govorio je Filip, piše Pink.

Ona je i dokazala da je to tako – dobacio je Dragojević

Ispada da ja njemu mislim loše, hajde onda da mu uradim dobro i da ih pomirim ponovo. Uvijek ću ja u kontru, prevrnuću igricu opet, ja sam uvijek kontra- dodao je Car.

Meni je ovo normalnije u emotivnom smislu. Nisam šokiran pomirenjem, sve vreme sam znao šta se dešava. Drugi su možda bili šokirani a meni je sve ovo bilo ločigno. Sve vreme sam komunicirao sa Dalilom i Filipom i u skladu sa tim sam sve znao i zaista nemam ništa protv ovoga – dodao je Đedović.

Moram reći, kao neko ko je bio u braku, Dejan je za dosta toga u pravu. Kada voliš, razvod je isti bol kao kada izgubiš nekoga najvoljenijeg. Razumijem i Cara, koji je dečko sa ulice, koji nije navikao da pokaže svoje slabosti i svoju patnju. On nije u tom fazonu pa i njega razumijem – izjavio je Luks.

