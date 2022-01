MUK ZA CRNIM STOLOM – DEJAN SE OBRATIO ALEKSANDRI PRED SVIMA: Saopštio prelijepe vijesti – SVI ČESTITAJU

Naime, Karić i Marko su komentarisali kako Dalilu treba da bude sramota što je napadala Dejana, a ona je njega ostavila zbog Filipa Cara.

Ja ne znam šta bih rekla, većinu stvari tu nisu u pravu, ali oni imaju pravo na svoje mišljenje. Meni jeste jezik brži od pameti, ali ja ne mijenjam izlaganje, to Dejan radi. Ja smatram da je on htio da se riješi mene, ali nije uspio. On mene jeste šutnuo i u tom druženju, a imalo je tu i njegove osvete – rekla je Dalila.

– Ovdje se sve vidjelo i njeno bitisanje i sve, a ja da sam hteo da se svjetim ja bih to uradio da ona ne bi znala gdje se nalazi. Više puta sam je pitao gdje sam ja njoj i šta sam ja njoj. Ona je pričala kako sam ja nju osavio, a imao sam toliko situacija da sam mogao da je otjeram u pi*ku matererinu,a nisam. Ja samo želi prvi da čestitam Aleksandi rođendan, za moju drugaricu da si mi živa i zdrava – rekao je Dejan.

Dalila je tada govorila kako voli Dejana i kako bi se pomirila sa njim, a ne vidim čemu to. Ono nije ni osveta ni ništa. Ona je potencirala da se ljubi sa njim, pa da se druži sa njim. On ne može da se sveti nekome pa da lupa sebi flaše u glavu, to nije osveta, a sebe povrijeđuje. Ja kada sam se svetio Kulićkama, sjetite se kako je to bilo. Meni je Makica spremala doručak, kafu, bio sam joj omiljeni, branila me je, sjetite se toga. Nemoguće je da se on tako sveti – dodao je Đedović.

On se muva sa djevojkama, a meni se sudi – rekla je Dalila.

Molim vas, ja se ne muvam ni sa kim, nisam se ljubio ni sa kim, nisam ni imao se*s za razliku od nekih. Ja ne krijem da nju volim, ali ne istim žarom kao ranije. – rekao je Dejan.

Đedović i Lepi Mića su započeli diskusiju zbog Dejana i toga da li treba da sluša srce ili glavu.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari