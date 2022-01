NOVA DRAMA MUJIĆA, DALILA I NE SLUTI ŠTA SE DEŠAVA: Huso ostaje bez radnje, isplivao ŠOK SNIMAK

Njen otac Huso Mujić nije krio koliko je ogorčen na kćerku, a sada je naišao na nove probleme, piše Novi.

Naime, u emisiji “Đir sa Memom”, Huso je dobio poziv od rođaka sa kojim je izbila žestoka svađa zbog kuće.

– Ti si prevarant jedan. Džukelo jedna, dao sam ti radnju – vikao je glas sa druge strane slušalice.

– Bar nisam klošar, ja nikada nisam bio klošar. Radnja je u redu, kuća nije tvoja – uzvratio je Huso.

– To je moj otac, moje majke kupio, to je moj plac, to nije plac Mujića – vikao je rođak preko telefona.

– Sram te bilo – rekao je Mujić i nastavio sa prepirkom oko placa, govoreći da je njegov plac i njegove tetke.

– Tako mi Alaha velikoga, dovedi hodžu, dovedi zakon, tako mi Alaha velikoga upucaću te u utorak – urlao je Fetah, prenosi Avaz.ba.

