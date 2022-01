PRVI PUT NAKON DISKVALIFIKACIJE OGLASILA SE MAJA MARINKOVIĆ Odgovorila i na navode o odlasku na psihijatriju TREBA MI MIR

Rijaliti zvezda beži od novinara i izbegava da daje izjave, ali je odlučila da se ipak javi zato što su se pojavile informacije da je završila na psihijatrijskom liječenju.

– Nisam u bolnici. Dobro sam, sve je u redu, ali mi treba mir i odmor od svega – kazala je kratko Maja za “Telegraf.rs”.

I njen otac Radomir Marinković Taki konačno se javio novinarima, iako danima ne odgovara na poruke i pozive.

– To su sve budalaštine! To nema veze sa mozgom. Maja je dobro, zajedno smo u stanu, uživamo sa kumovima i prijateljima, pijemo najskuplji šampanjac! Mogu da kažem da ću spremiti tužbe za sve one koji prenose netačne informacije da je Maja završila na psihijatriji i da je na lekovima. Ništa od toga nije istina! Sve je u najboljem redu – rekao je Taki za Pink.rs

