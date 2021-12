HITNOM ODLUKOM VELIKOG ŠEFA ZADRUGAR MORA DA NAPUSTI IMANJE: Svi su zbunjeni, a on se obradovao: “IDEM…”

Marko Đedović napušta rijaliti ,,Zadruga 5″, a razlog je ni manje, ni više nego njegova koleginica Jovana Jeremić.

Zadrugar Marko Đedović ekskluzivno je najavio da će napustiti rijaliti ,,Zadruga 5″, jer će se već drugog januara naći u emisiji ,,Vikend jutro”, kod voditeljke Jovane Jeremić, gde će izneti sve najmračnije tajne njegovih cimera koji se nalazi na imanju u Šimanovcima.Pozivam sve da gledaju moje gostovanje kod Jovane Jeremić i kod nje najavljujem ekskluzivu. Možda sam nekada u “Zadruzi 3” sprečavao i vaspitavao, a sada sam naučio da ih same pustim. Ovo mi je bolje nego da su me na Maldive poslali – rekao je Đedović,piše Srbijadanas

– Mislim da si ostao zgrčen u nekim temama – rekao je Karić.Drugačije je, svako učešće je drugačije. Videćemo sve to – rekao je Marko.

