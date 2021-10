JOVANA NAPUŠTA KARIĆE! Kraj veze MISICE I STEFANA?!

Jovana Ljubisavljević, po ulasku Stefana Karića u „Zadrugu“, ostala je da živi na Zvezdari u vili njegovog oca Osmana. To je bila Stefanova želja, kao i želja njegove porodice, ali pošto se Jovana u međuvremenu predomislila i htjela da pređe kod svojih, Osman joj je zaprijetio, kako se navodi u medijima.

– Jovana se osjeća nelagodno, živi sa Stefanovim ocem i njegovom ženom u kući pored sopstvenih roditelja. Ona njih kratko zna, za nju su oni još uvijek stranci. Bilo joj je neugodno i kada je Stefan bio tu, pa su dijelili krov sa njegovom porodicom, a kamoli sada. Jednostavno se ne osjeća dovoljno slobodnom. To nije njegova kuća, ona je faktički u gostima i uželjela se svog doma. Predložila je Osmanu da pređe kod svojih dok Stefan ne izađe iz rijalitija, ali on nije htio da čuje za to. Rekao joj je da im neće biti podrška ako to uradi, jer Stefanova želja je bila da ga čeka u njegovoj kući – kaže Jovanina drugarica za “Svet” i dodaje:

– Njoj tamo ništa ne fali, samo nema slobodu. Stalno mora da objašnjava gdje ide, šta radi, neprijatno joj je da pozove drugarice u kuću, ne želi da smeta. Kada hoće nešto da spremi, oni joj kažu da se ne opterećuje da će naručiti hranu. Ako izađe u grad, gleda na sat do kada će ostati, da li je kasno, da ne pomisle ljudi šta ona radi i s kim je… Oni se lijepo slažu, ali Jovana nije opuštena i srećna tamo – zaključila je drugarica.

Podsjetimo, Jovana i Stefan su započeli njihovu romansu tokom Zadruge 4, a mnogi su im prognozirali, da neće dugo potrajati, ali na iznenađenje svih njihova ljubav i dalje traje, prenosi Informer.

Facebook komentari