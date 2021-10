BRAK DALILE I DEJANA OD PRVOG DANA NOSI TAMNU SJENKU – Ovo je pravi razlog zašto ne pričaju sa NJEGOVOM majkom SVE SVALILA NA SVEKRVU

Iako su ušli u Zadrugu 5 čvrsto uvereni da njihovom braku sve odlično ide, međutim bio je dovoljan jedan Filip Car da im poljulja brak.

Međutim, rijaliti brak Dejana i Dalile daleko je od savršenog, prije svega jer Dejan ne priča sa majkom Biljanom, a ni sa bratom David i to već četiri godine. Par se vječnao u septembru 2017. godine, a na njihovoj svadbi nisu bili njegovi najmiliji. O netrpeljivosti između snaje i svekrve mnogo se pisalo.

Biljana, kako je prije nekoliko godina rekla, sa sinom i snahom se nikada nije svađala, već su oni svojevoljno sa njom prekinuli kontakt, iz njima znanih razloga.

Učesnica “Zadruge” Dalila Dragojević u više navrata pričala je o tome šta je sve navodno pretrpjela od svoje svekrve, sa kojom nije u dobrim odnosima. Ona je javno priznala da se uvijek osjećala odbačenom, kao i da ju je svekrva optuživala za mnoge stvari, što je Biljana Dragojević, Dejanova majka, demantovala i otkrila svoju verziju priče.

– Nekako sve se promijenilo kada su se žene umiješale, njih dvojica su počeli vezu sa dvije ljute protivnice i moralo je da ode u smjeru svađe. Preko bivšeg supruga sam sve znala kako je Dejanu u životu. Njegova izjava da ga nisam zvala dvije godine da ga pitam da li ima za hljeb me je najviše pogodila. Ja udomim mačku, a kamoli da bih djiete izbacila iz kuće. To mi je krivo i to me najviše pogađa – priznala je Biljana, koja je istakla da se sa sinom i njegovom ženom nije svađala, već da su se oni samovoljno distancirali od nje.

– Nekako sve se promijenilo kada su se žene umiješale, njih dvojica su počeli vezu sa dvije ljute protivnice i moralo je da ode u smjeru svađe. Preko bivšeg supruga sam sve znala kako je Dejanu u životu. Njegova izjava da ga nisam zvala dvije godine da ga pitam da li ima za hljeb me je najviše pogodila. Ja udomim mačku, a kamoli da bih dijete izbacila iz kuće. To mi je krivo i to me najviše pogađa – priznala je Biljana, koja je istakla da se sa sinom i njegovom ženom nije svađala, već da su se oni samovoljno distancirali od nje.

Međutim, Dalila je jednom prilikom otkrila zašto se naljutila na svekrvu.

– Kada smo izašli iz rijalitija, Dejan i ja smo odlučili da novac uložimo u gradnju kuće. Pozvali smo Biljanu i pitali za dio placa u Veterniku koji je u njenom vlasništvu. Znamo da je dat Davidu, ali on je dovoljno veliki da mogu da se sagrade dvije kuće. Biljana je rekla da ne može, i to je Dejanu teško palo – počela je Dalila i dodala da su, s obzirom na to da i Dejanov ujak iz inostranstva ima plac, pitali da iskoriste taj dio zemljišta.

– Bilja je i za taj plac rekla da ne može, da je to tuđe i da ujak ima djecu. Dejana je to pogodilo. Tada sam ga vidjela prvi put kako plače. Onda sam razmišljala i predložila mu da pita majku da li možemo u porodičnoj kući, gdje ona živi, da nadgradimo sprat. Taman bi bio blizu majke. Ona mu je rekla: „A šta ćete vi uraditi s kućom ako se razvedete?“ Tad smo riješili da se udaljimo – ispričala je Dalila, prenosi Kurir.

Facebook komentari