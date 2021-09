LIDIJA VUKIĆEVIĆ POKAZALA ROĐENU SESTRU: Svi gledaju u njenu kosu i lice – POGLEDAJTE KAKO IZGLEDA MARINA

Naime, glumica sa godinama izgleda sve bolje, a izazovnim fotografijama koje postavlja na društvenim mrežama redovno sve ostavlja bez daha.

Ono što mnogi, možda, ne znaju jeste to da Lidija ima i sestru Marinu na koju je veoma ponosna.

Iako Marina nije dio javnog života, Lidija je jednom prilikom objavila njenu fotografiju na Instagramu i istakla to koliko joj sestra znači.

-Sestra, imenica bez zamjenice. Hvala ti što me podržavaš kad nisam u pravu, hvala ti što me štitiš i činiš me jakom. Hvala što me tjeraš na smijeh kad se mrštim, hvala što me vratiš na pravi put kada izgubim mapu. Hvala što si uvijek tu. Volim te – napisala je ona u opisu fotografije.

Mnogi su se složili sa tim da je i Marina prelijepa, baš kao i njena poznata sestra, prenosi “Novi“.

