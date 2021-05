Sha javno ostavio Taru Simov! Ona se oglasila bijesnom porukom: Evo šta mu je poručila

– Sku*čilo mi se više sa svim što radi Tara. Sada može da bude sa kim želi, ja nisam ovca, dao sam joj sve, dokazao joj, razveo se, ona me popi*ala i pos*ala. Pun mi je ku*ac toga što je ona zvala tog Stefana. Ja sma njoj rekao da idem pješaka do Kine, ali kada dođem do Kine, tu je kraj. Ima pravo da izlazi, da se muva. Kraj, tačka. Tačketina! Mene da dr*aju svi, da imam psihičke probleme. Ja, jedan Ša, da se ovako ponaša, da ga neko ovako dr*a, e pa ne može, sad lijepo neka radi šta želi – rekao je reper bijesno danas.

Nije dugo trebalo da se Tara oglasi:

– Ako će moj dečko da vjeruje u hipotetička pitanja, a ne u naš dogovor i da me ostavi preko televizora, samo naprijed – napisala je ljutito Tara Simov, prenosi “Novi“.

