Optužnica protiv Miroslava Aleksića nije podignuta, ovo je razlog!

Kako saznaje “Blic“, to je bio plan, ali je u međuvremenu došlo do njegove promene. Trebalo bi, kako kaže izvor našeg lista, da budu saslušana još dva svjedoka.

– Sve je bilo spremno za podizanje optužnice, a onda su advokati oštećenih predložili nove svjedoke – navodi sagovornik.

Kako otkriva, riječ je o dvojici vještaka koji su radili psihološko vještačenje glumice Milene Radulović.

– Oni bi svakako mogli mnogo toga da kažu što bi osvijetlilo ovaj slučaj – kaže isti izvor.

Kako sada stvari stoje, novi svjedoci trebalo bi da budu saslušani do kraja ove sedmice, a najvjerovatnije u četvrtak.

Poslije toga, očekuje se i podizanje optužnice.

Kako je “Blic” pisao, psihološkom vještačenju bilo je podvrgnuto svih devet djevojaka, žrtava Miroslava Mike Aleksića. Rezultati vještačenja ukazali su da su djevojke govorile istinu o tome kako ih je nastavnik glume si*ovao i se*sualno zlostavljao.

Kako je ispričao punomoćnik nekih od žrtava Jugoslav Tintor, žrtve je vještačila komisija vještaka neuropsihijatara i psihologa, koja je zaključila da su one trpele “psihičke patnje visokog intenziteta”. Prema nalazu vještaka, iskazi djevojaka o tome šta su preživjele od Aleksića mogu se smatrati potpuno validnim.

Iz vještačenja proizlazi da se ponašaju iskreno, da kod njih nema konfalublacije (popunjavanje rupa u sjećanju izmišljenim, fiktivnim detaljima), poremećaja, mitomanije, fantastike….

Inače, Apelacioni sud u Beogradu produžio je u petak za još mjesec dana pritvor Aleksiću koji se sumnjiči da je si*ovao i polno uznemiravao ukupno devet polaznica te škole.

– Pritvor po ovoj odluci može da traje do 11. maja – precizirala je portparolka suda Mirjana Piljić.

Po nalaženju Apelacionog suda zadržavanje Aleksića u pritvoru je neophodno, jer postoje specifične okolnosti koje ukazuju na to da će u kratkom periodu ponoviti krivično djelo u slučaju puštanja na slobodu, a s obzirom na to da iz do sada izvedenih dokaza proizlazi da je osumnjičeni pokazao naročitu upornost i bezobzirnost prilikom izvršenja krivičnih djela za koja se osnovano sumnjiči.

Takođe, kako je dodala, Apelacioni sud je imao u vidu i da je oštećeno više lica, prema kojima je vršeno više krivičnih djela, neka i u periodu kada su oštećene bile maloljetne.

Pored toga, mjesto izvršenja krivičnih djela je studio glume čiji je vlasnik osumnjičeni, a u pitanju je mjesto koje bi trebalo da bude mesto za obrazovanje i vaspitanje mladih.

Protiv Aleksića je Više javno tužilaštvo u Beogradu sprovelo istragu za ukupno 19 krivičnih djela, u 11 je reč o polnom uznemiravanju, osam su krivična djela si*ovanja, a sva su izvršena od 2008. do 2020. godine i čeka se odluka tužilaštva o podizanju optužnice.

Negirao djelo, najmlađa žrtva maljoletna

Aleksić je u tužilaštvu negirao da je se*sualno napastvovao učenice glume u svojoj školi, pored ostalih i Milenu Radulović koja ga je prva prijavila policiji, a nakon nje su to učinile i druge djevojke.

Jedna od djevojaka je u vreme napastvovanja bila maloljetna, dok su ostale tvrdile da ih je napadao i dok su bile maloljetne i nakon punoljetstva.

