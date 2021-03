Teško je naći nekoga ko je toliko Sarajlija koliko sam ja… Na Ramazan, kada se iftari, a na džamiji upale kandilji

Slavni muzičar Goran Bregović danas puni 71. godinu, a pored svega drugog što je u svom uzičkom opusu uradio, ipak ga na ovim prostorima najviše pamte kao frontmena i član nekadašnjeg “Bijelog dugmeta”, jedne od najpopularnijih rok grupa u nekadašnjoj SFR Jugoslaviji krajem 1970-ih i 1980-ih godina.

I unatoč životu i u Beogradu i u Zagrebu, njegovo se ime i danas veže za Sarajevo…

U intervjuu koji je povodom rođendana dao za srbijanski nedjeljnik Vreme, Bregović je između ostalog govorio i o odnosu prema domovini:

– Ja sam naš! Ne znam kako se to drugačije zove. Osim kao naš, drugačije ne bih mogao da se lociram na tako malom teritoriju… Uz to, ja sam Sarajlija. To je naravno pomalo i dijagnoza. Liječeni Sarajlija. Kada sam u Sarajevu, vidim tika-taka, zakuca srce… Mislim, teško je naći nekoga ko je toliko Sarajlija koliko sam ja… Odrastao sam tamo gdje Sarajlija raste: sa djecom koja nose iftar u školu i, da se od njih ne bih razlikovao, nosio sam sendvič. Na Ramazan, kada se iftari, kao i sva djeca iz mog razreda, gledali smo kroz prozor i čekali da se na džamiji upale kandilji, i onda svak’ izvadi svoj sendvič i jedemo… Teško je objasniti zašto je čovjek vezan za mjesto u kojem je rođen. Ali imam kuće i u Beogradu i u Zagrebu i u Sarajevu. Moja domovina je između ta tri grada,piše Depo

Odgovarao je i na pitanje da li politički preferira više lijevo ili desno:

– Lijevo. Ne mogu da zamislim čovjeka koji bi danas bio desno. Kakav je to čovjek koji je protiv slobode, jednakosti, pravde? Kako to? Pa, i Isus bi bio lijevo. Gdje biste ga drugo mogli stavit’?! – pita se Bregović.

