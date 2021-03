“Tata ima rak grla” – Miljana otkrila potresnu istinu o zdravstvenom stanju roditelja: “Ne znam gdje sam”

Miljana Kulić je u toku sinoćne emisije u rijalitiju “Zadruga”, nakon pitanja novinarke otvorila dušu i istakla da su Siniša Kulić i Marija Kulić zdravstveno loše i da njen otac ima rak grla.

– Danas sam imala kontrolu. Stiglo me je sve. Sada ću biti najjača, dosta sam histerisala, više neću! Jednostavno, eto, saznala sam neke stvari, tata ima rak grla, on neće da ide na operaciju jer ne želi takav život. Mama je na histopatpologiji za štitnu žlijezdu ima neke čvorove, doktorki se ne sviđa nalaz. Ne znam gdje se nalazim, krivim sebe, bila sam sebična. Samo sam razmišljala o sebi. Riješila sam da poslušam mamu, da budem nasmijana, našminkana, da budem jaka kao inače u životu – rekla je Miljana.

– Vezano za odnos sa Danijelom, kaži čega te je bilo sramota u vezi sa njim, i kako komentarišeš njegove lovačke priče? Za tri dana je bacio oku na Sanju, Natašu, Anu? – pitala je novinarka.

– Sa njim ništa nisma glumila, svidio mi se, počela sam da se zaljubljujem na neki način, krenuo je da mi se dopada, da imam volju, dok nisam uvidjela neke stvari. On nije svjestan koliko je ispao smiješan, ja mislim da je on glup. Kao da je “udaren”. Zloćko je bio u pravu, on nije pri čistoj svijesti,a to sam shvatila kada je krenuo da mi se dopada. On se pere preko ovih žena, djevojaka – dodala je Miljana.

– Po čemu to zaključuješ? – dodala je novinarka.

– Ja sam najbolja kada sam sama, tada uživam u životu, nemam nikog ko će da mi visi nad glavom, nemam obavazu ni prema kome. Htjela sam jednostavno da te loše stvari prebolim. Čak sam ustala za stolom, i ono što sam pričala Kariću je laž, i naravno da ništa nisam osjetila. Kada je krenuo da mi se dopada, ja sam htjela da osjetim, on je rekao da dvije ipo godine nije imao djevojku, pa kao ne umije da se grli. Onaj Zloćko, kolika god da je budala, laže i svjestan je da laže, bi volio da je to istina što priča, ali tu nema ni i od istine. Ja sam nesretna što na pogrešnom mjestu tražim ljubav. Kajem se što je došlo i do poljupca, on je intimniji od samog čina, krivo mi je što sam kasno vidjela koliko je sati. Sramota me njegovih postupaka, ponašanja, ja stvarno ne da sam ga idealizovala, on je svima izgledao normalno. I ono što mi je Nadica rekla je istina, kakvi bre šalabajzeri više, da me ponižavaju, spuštaju! – zaključila je Miljana, piše “Srbija Danas“.

Facebook komentari