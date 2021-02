“Imala sam sedam godina, otac me ugurao u šupu i napastovao”, ovo su riječi kćerke Vudija Alena u jezivom dokumentarcu koji otkriva detalje nasilja

Veza Mie Faoru i Vudija Alena rasplala se nakon optužbi da je reditelj započeo ljubavnu vezu sa usvojenom kćerkom glumice Sun-Ji kao i da zlostavljao Dilan, koju je usvojio sa nevjenčanom suprugom hoilivudskom glumicom. Alen negira takve optužbe, a novi dokumentarac donosi detalje se*sualnog nasilja.

U pitanju je dokumentarni film “Allen v. Farrow” čiji su autori Kirby Dick i Amy Ziering, koji su se već bavili se*sualnim zlostavljanjem pa je zato i porodica Mie Faoru prihvatila da dokumentarni- mini serijal od četiri nastavka snimi upravo sa njima

U filmu nema Vudija Alena, prikazuje se i čuje sa arhivskih materijala, njegovih memoara i snimljenih telefonskih razgovora koje je vodio sa Miom prije skoro 30 godina, kada se zlostavljanje dešavalo.

Teško je i vjerovati da bi reditelj pristao da se pojavi u dokumentarcu jer nikada nije priznao da je zlostavljao kćerku.

U filmu se pojavljuju sin Mie Farou i Vudija Alena Ronan, porodični prijatelji, istražitelji koji su radili na slučaju, stručnjaci… Dokumentarac nije samo priča o zlostavljanju u porodici poznatih ljudi već je i kanal za još jedno upozorenje da je javnost sumnjala u Miu Farou i njene tvrdnje. Dokumentarni serijal donosi šokantne i eksplicitne detalje o zlostavljanju male Dilan koje je trajalo do njene sedme godine, ali i borbu njene majke protiv aparata koji je branio Alena, piše “Večernji “.

“Kada sam imala sedam godina, otac me ugurao u šupu naše kuće na jezeru i se*sualno me je napastovao. I ranije se to događao, od neprikladnog diranja do guranja palca u usta”, rekla je DIlan u dokumentarcu. Snimci njenog svjedočenja sa sedam godina su šokantni.

“Vudi, sa njom nešto nije u redu. Hoda po kući držeći se za vaginu. Spava sa mnom. Boji se tebe. Povrijedio si je. Ljuta sam na sebe jer joj nisam pomogla. Rekla mi je: “Mama, nisi mi pomogla. Tata to nije trebalo da radi, nije smio da me povrijedi?”, čuje se u filmu Mia kako govori u jednom telefonskom razgovoru s Alenom.

“Gdje te dirao?”, pita Mia u filmu Dilan koja pokazuje na nogu. “Ušli smo u podrum, a on je počeo da me dira”, rekla je Dilan pa pokazala intimne dijelove tijela u analiziranom iskazu koji je ocijenjen kao istinit.

Porodica i 30 godina kasnije trpi zbog tih događaja, razdvojeni su, a Mozes kog je Mia usvojila sa Vudijem, stao je uz oca javno napadajući Dilan da ne govori istinu i tvrdeći da nasilje nije moglo da se dogodi, prenosi “Žena“.

