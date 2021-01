Ispovijest hrvatske glumice: Redatelj me pozvao i tražio da se skinem

U postu je pružila podršku koleginicama i kolegama iz glumačke branše koji su bili seksualno uznemiravani, a opisala je i svoje krajnje neugodno iskustvo s jednim rediteljem.

“Bila sam mlada i dobila ponudu za jedan film. Redatelj je predložio da se nađemo kod njega jer mu je tako lakše. Prije mene je već druga glumica, a kasnije mu stiže producent, radi od kuće… Naravno, pristala sam, pa on je okej, idem na razgovor o ulozi, o filmu. Naravno, nije bio ok! “Trebala bi se skinut na filmu, pa daj se sad skini, onak’ ful zavodljivo”, “A ako bi trebala odradit’ pušenje, je l’ mi možeš pokazati kako bi to radila…” Vrlo nespretno, nesigurno i razočarano pobjegla sam glavom bez obzira, a ulogu nisam dobila, možda nije ni postojala, tko zna… Samo me zanima je li postojala ona druga glumica prije mene, i je li se skinula.

Na setu, u razgovoru o glumi s puno starijim kolegom, padne dogovor za kavu, nakon nekog vremena, kava se pretvori u večeru jer “cijeli dan radi”. Ja pristajem, divim mu se, poštujem ga i u njemu gledam izvor znanja, iskustva, podrške i savjeta. Nalazimo se, pričamo o glumi, kazalištu, filmovima, setovima, snimanjima, anegdotama… Jedna predivna večer, do trenutka kada me “odvest ću te doma” odjednom ne doveze do svog stana te mi uvali jezičinu do želuca, i natjera me da u potpunom šoku ja njemu izgovaram neke sulude isprike zašto moram doma umjesto da mu odvalim šamarčinu i opsujem mu sve živo.

Neeeee, ja sam kriva, sigurno sam ja, u svojoj želji za razgovorom i savjetom, u svojem strastvenom izlaganju, pretjerala, nisam pazila, davala sam neke pogrešne znakove, on je nekako mogao protumačiti da mi se sviđa, ma ne, ma kakvi, pa bilo je dovoljno samo to što si ti pristala ići s njim na kavu, ovaj, večeru, pa to je kao čisti da na čisti poziv na sex, ti bi pričala o kazalištu, nemoj me nasmijavati.

Svi mi znamo što ti zapravo želiš, ti se želiš je*ati s ovim nevjerojatnim primjerkom muškog roda, kolega, glumac, stariji samo 30-ak godina, ima ženu, djecu tvojih godina, vrijeme se na njemu vidi kao na piramidi, koja žena to ne bi…. O čekaj, čekaj, glumica, mlada, željna uspjeha, on situiran, uspješan, priznat, da, je*at ćeš se s njim zbog posla, zbog veze, zbog preporuke, zbog pogurivanja. Tko zna, možda ti uvali i koju kintu, glumica si, svi znaju da to nije daleko od kurve.

Svaka čast na hrabrosti svim kolegicama, studenticama, ženama, i svima ostalima koji su ovih dana ispričali svoje priče. Tako mi je žao za to što vam je učinjeno, niste krive, niste same, hvala vam, grlim vas srcem.”, napisala je Lovrić u objavi, prenosi “Index.hr”.

