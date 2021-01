Hana Selimović: Išla sam u tu dramsku grupu 13 godina, nisam izašla bez trauma. Zagrljaj za Milenu

Podsjetimo, Milena je za “Blic” ispričala da ju je čuveni pedagog i učitelj glume Miroslav Mika Aleksić silovao kada je imala 17 godina, a iznijela je tvrdnje i da nije usamljena u tom iskustvu.

“Šest godina sam bila u školi Mike Aleksića kada me je silovao. Imala sam 17 godina. To se nije dogodilo jednom. Ponavljalo se”, rekla je ova renomirana glumica.

Nakon što je Milenina ispovijest odjeknula, oglasila se i njena koleginica Hana Selimović koja je kao tinejdžerka takođe pohađala školu glume Miroslava Aleksića. Poručila je da se divi hrabrosti ove mlade žene, kao da i sama vuče traume iz perioda kada je bila deo Mikine grupe.

Njenu objavu sa Fejsbuka prenosimo u cjelosti:

“Milena Radulović je uradila jednu važnu stvar. I u ovako jezivim situacijama je praznik prisustvovati ženskoj hrabrosti i snazi.

Ja sam 13 godina išla u tu dramsku grupu. Nisam doživjela njen scenario. Dakle, nisam bila se*sualno zlostavljana. Ali odande nisam izašla bez trauma. I to nezanemarijivih. I to svi ljudi koji me bolje poznaju znaju.

Olakšavajuće je znati da to nije neko nedodirljivo zlo koje se perpetuira, bez ikakvih posljedica, bez sumnje, olakšanje je da te stvari ipak ne mogu da prolaze vječno uz još aplauze o vrsnoj pedagogiji.

Dugo nakon odlaska odatle sam se osjećala usamljeno u svom doživljaju grupe, ali sam tada, kao i dalje veoma mlada osoba, prosto zanemarila činjenicu da je tu mnogo uplašenih i ko zna kojim sredstvima obeshrabrenih ili ucjenjenih djevojaka koje šute. Sada više ne. Ono što pak jesam znala je da djeci mojih prijatelja nikada ne bih rekla – idite na tu audiciju.

I da, kao što kaže Milena, ovo nije nikakav me too pokret, ovo je situacija u kojoj se radi o zlostavljanju maloljetnica.

Zagrljaj za Milenu, i svaku drugu djevojku koja je doživjela, preživjela i sada istupila”, napisala je ona u svom postu.

