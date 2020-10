Odrasla je kroz seriju Elif: Najmlađa zvijezda turske serija izrasla u ljepoticu

Isabella Damla je rođena 2009. godine u New Yorku. Isabellin otac je Amerikanac, političar i biznismen iz New Yorka, a majka iz Turske. Isabella je uvijek u pratnji tjelohranitelja.. Kada je produkcijska kuća Green Yapim započela produkciju serije „Elif“, organiziran je kasting za glavnu junakinju. Bilo je potrebno pronaći djevojčicu od sedam do 10 godina, koja bi mogla iznijeti taj lik. Nakon što je probne scene odigralo više od 100 djevojčica, u užem izboru su ostale Isabella Damla Güvenilir (Elif) i Zeynep (Tugče), piše “Azra“.

Facebook komentari