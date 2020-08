Ispovijest Jovankine sestre: Tito je za Sofiju Loren mijesio tijesto i pekao štrudle

Josip Broz Tito je za vrijeme svoje vladavine ugostio mnoge svjetske zvijezde poput Elizabet Tejlor (Elizabeth Taylor), Sofije Loren (Sophia Loren) i Ričarda Bartona (Richard Burton). Svi oni su se divili jedno drugom, a i na Jovanku Broz su ostavili dobar utisak, priča Nada Budisavljević, sestra Jovanke Broz. Ona u knjizi Žarka Jokanovića Moja sestra Jovanka Broz, otkriva zanimljivosti iz života Josipa Broza Tita i prve dame SFRJ.

Posebnju pažnju tadašnjih medija je privukla posjeta čuvene glumice Sofije Loren. Bila je gost na Brionima 15 dana. Nada kaže da je tom prilikom italijanska diva dovela i svog sina koji je tada imao samo godinu i po dana. Došla je sa jednom švajcarskom dadiljom i bila je u vili “Jadranka”, tamo gdje su prvo bili Tito i Jovanka.

Svaki dan je dolazila na plažu da se kupa. Tito i Jovanka su sve vrijeme bili tu za vrijeme njene posjete.

– Svakog dana je telefonirala Karlu Pontiju (Carlo Ponti). Kosu je prala destiliovanom vodom i na nju je stavljala maslinovo ulje. I ta njena kosa je bila veličanstvena. A kada bi je slikali uvijek je okretala profil koji je bio ljepši. To su te male tajne velikih majstora – kazala je Nada Budisavljević.

Kako kaže Nada, a i mnogi drugi koji su poznavali slavnu glumicu, Sofija Loren je jako voljela da kuha.

– Poslje je izdala knjigu “Sofija u kuhinji, s ljubavlju”. Tako nekako. I ona je pripremala sosove za špagete. Pošto se pravila velika količina tih sosova, sjećam se da je u to stavljala teleće, svinjsko meso i pršutu, ali kada sam čula da ide i osam kilograma svježeg paradajza, bila sam iznenađena. I to je stvarno bilo veličanstveno. Pravi specijalitet. I onda smo svi to jeli, svi zajedno, bilo je božanstveno – sjeća se Jovankina sestra.

Nada kaže da je Tito za Sofiju pravio zagorsku štrudlu. On je uživao da to radi, bio je tu i neki kuhar, ali Tito je to radio. Pravio je štrukle, štrudlu sa jabukama. Lično je razvijao tijesto na tom stolu, motao. Uživao je u tome. Ne znam baš da li je tačno znao koliko baš čega tu ide ili mu je kuhar u tome pomagao, ali je sam sve to mijesio i pekao. – otkriva Nada.

