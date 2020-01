Nju je ismijavao, a Jennifer gutao pogledom: Angelina Jolie van sebe nakon skandaloznog ponašanja Brada Pitta

Na dodjeli SAG nagrada koja se održala prije nekoliko večeri Brad Pitt se s podsmjehom osvrnuo na njegov brak sa Angelinom, a potom je oduševljeno gledao Jennifer Aniston, a Jolie je zbog njegovog ponašanja navodno veoma ljuta, prenosi Depo

Mnogi su bili oduševljeni kada su vidjeli Jennifer Aniston i Brada Pitta ponovo zajedno, ali zgleda da fanovi Angeline Jolie nisu, jer je glumac iste večeri održao govor u kojem je „čačnuo“ Angelinu, a kako tvrde izvori, glumica dijeli njihovo osjećanje.

– Budimo iskreni, ovo je bila teška uloga. Ovaj momak je „naduvan“, skida majicu, ne slaže se sa ženom. Bilo je teško – našalio se Brad na račun svoje role u filmu “Bilo jednom u Holivudu.”

Kako javlja The Sun, Jolie se „osjeća izuzetno nepoštovano“ zbog ovih Pittovih riječi, a naročito joj je teško palo to što se Jennifer Aniston smijala nakon ove opaske. Angelini je zasmetalo što se Brad Pitt šalio na račun njihovih problema u braku u prostoriji punoj njihovih kolega, a izvor blizak glumici dodao je i da „ona to njemu nikad ne bi uradila“.

Nakon što su društvene mreže preplavile fotografije Brada Pitta i Jennifer Aniston na pomenutoj dodjeli nagrada, fanovi (nekadašnjeg) para posebno se naslađuju zbog toga kako bi se Angelina Jolie mogla osjećati zbog njih, zbog čega se lijepa Amerikanka našla na meti podsmjeha ljudi iz cijelog svijeta.

