Glumac zahvalio kolegi na pomoći: “Prestao sam da pijem zahvaljujući tebi”

Pit se neočekivano osvrnuo na svoju borbu sa zavisnošću od alkohola na dodjeli NBR filmskih nagrada, pošto je nagradu primio upravo od Kupera, piše “B92“.

On je rekao da je Kuper divan otac i odličan prijatelj, pomenuvši da je Kuper požurio da stigne na taj događaj pošto je prethodno uspavao kćerku.

Brad Pitt accepts the Best Supporting Actor Award for ONCE UPON A TIME IN HOLLYWOOD from Bradley Cooper at #NationalBoardOfReview #NBR pic.twitter.com/HS6mUVOWSD

“Prestao sam da pijem zbog ovog čovjeka, i svaki dan je sretniji od tada“, dodao je Pit.

Bred Pit se u borbu protiv zavisnosti od alkohola u koštac uhvatio nakon razvoda od Anđeline Džoli, ali u javnosti nije mnogo govorio o tome.

Holy did we ever live without this Brad and Bradley friendship? 😭 Brad Pitt saying that Bradley Cooper is the reason he is sober in his NBR speech…😭💕 pic.twitter.com/m335haXYOS

— Simply Brad (@SimplyBradCom) 9. siječnja 2020.