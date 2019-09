Glumio je u “Larinom izboru”, “Zabranjenoj ljubavi” – Čime se danas bavi slavni glumac

U korak s vremenom, Zoran se dosjetio aplikacije koja će biti uistinu jedinstvena, a pričat će najljepše priče i bajke iz cijeloga svijeta. Riječ je o ‘Pričalici’, aplikaciji koja vam može poslužiti za uspavljivanje, za vrijeme vožnje automobilom, dok sjedite u čekaonici kod doktora… Vaši klinci, vjerujte nam, obožavat će ‘Pričalicu’ – jedinstvenu aplikaciju koja će učiniti vaše vrijeme s djetetom drugačijim, posebnim, zabavnim, kreativnim te punim mašte.

Osim klasičnih priča, u Pričalici ćete pronaći i priče iz cijelog svijeta, originalne te personalizirane priče.

“Da, to je nešto što je, zapravo, vrlo inovativno. Koliko nam je poznato, niko na svijetu tako nešto nije napravio. Naime, kada čuje svoje ime, dijete puno drukčije reagira na priču. To je jedan trenutak koji će oduševiti svako dijete. Snimili smo gotovo 600 imena u različitim padežima plus opis djeteta, najdražu igračku, najdraže jelo, sretnu misao itd. Korisnici mogu napraviti playlistu priča i puštati ih redoslijedom kojim žele, s uspavankom ili bez nje na kraju. Aplikacija je sjajna za djecu, ali vjerujemo da će se uz nju i roditeljima vratiti lijepe uspomene iz djetinjstva.“, kazao je poznati glumac Zoran Pribičević koji stoji iza ove posebne priče.

U Pričalicu redovito dolaze nove priče i nadogradnje tako da korisnici mogu očekivati razna iznenađenja i puno novih sadržaja.

Osim Zorana, pričama glasove daju i njegovi kolege Dunja Fajdić, Iskra Jirsak te Amanda Prenkaj, dok je za muziku i montažu bio zadužen Luka Grubišić Čabo.

Aplikaciju možete downloadati na IOS-u i Androidu. Dio aplikacije je besplatan, a dio priča možete otključati čarobnim napitkom.

LINK za skidanje aplikacije: http://onelink.to/2zztr6

