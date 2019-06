Poznati turski glumac: Özcan Deniz se razveo nakon 15 mjeseci braka

Advertisements

Jedan od njih je, navodno, činjenica da je mlada Feyza nekontrolirano trošila novac koji je glumac zarađivao, a mediji prenose i to da joj glumac zamjera jer nije ispunjavala majčinske družnosti. No, sve to je svakako nije spriječilo da od supruga traži naknadu od 15 miliona funti, piše Azra.

Podsjećamo, par se vjenčao prošle godine na tajnoj ceremoniji, a javnost su o tome naknadno obavijestili objavom zajedničke fotografije na Instagramu.

– Biram život s tobom i zahvalna sam što postojiš – napisala je ona tada. Par je u maju prošle godine dobio sina Kuzeya.

Advertisements

loading...

Facebook komentari