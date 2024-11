OGLASILA SE ŽENA KOJA JE PRETUKLA SLOBODU MIĆALOVIĆ: “Spomenula mi je majku koja je preminula”, otkrila šta se dešavalo prije dolaska policije

Glumica Sloboda Mićalović primljena je u Urgentni centar, jer se policiji požalila na povrede koje joj je navodno nanela S. D. (47) posle svađe na parkingu na Karađorđevom trgu.

Ekipa “Blica” pričala je danas sa ženom koju je glumica Sloboda Mićalović udarila automobilom nakon čega je nastao sukob.

– Ona je mene kolima udarila, tačnije okrznula mi je koljeno. Ja sam krenula njoj da govorim da me je udarila, ona je to odbila i krenula je da mi spominje majku. Pokušala sam da je zaustavim da ne ide nigde da bi mogla policija da dođe. Ona nije gledala gde ide, udarila me je prednjim delom automobila. Ona spominje neki ugao, da nije mogla da vidi. Ni to mi nije bilo bitno, ja sam izgubila majku, ništa me nije zanimalo. Ja samo hoću moju majku da sahranim i da ovo prestane. Ja nju nisam takla, to je sve laž – rekla je S.D za “Blic”.

Završila na Urgentnom

Vojin se podsetimo pojavio vrlo brzo na gorepomenutoj lokaciji u Zemunu, a malo potom je otišao u Urgentni.

Do incidenta je došlo sinoć, a žena sa inicijalima S. D. (47) je prijavila policiji da ju je autom udarila glumica Sloboda Mićalović dok je isparkiravala svoj automobil.

U telefonskoj prijavi, žena je tvrdila da ju je glumica autom okrznula desno koljeno.

Sloboda Mićalović je to demantovala i izjavila da ju je žena posle svađe na parkingu čupala za kosu i tako izvukla iz automobila.

Na lice mesta su došle hitna pomoć i policija.

