ZVEZDAN PROGOVORIO O TAJNOJ VEZI SA ANINOM ĆERKOM Njegova reakcija zatekla Anđelu, nije mogao da dođe sebi

Kod Dalile Dragojević u emisiji “Da li sa Dalilom” koja se emitovala sinoć na Hype televiziji gosti su bili Zvezdan Slavnić i Anđela Đuričić, pravo nakon diskvalifikacije iz Bele kuće.

Poznati rijaliti par rešio je da ispriča svoju stranu priče i otvori dušu na sve teme koje intrigiraju javnost, a Zvezdan je progovorio o povezivanju sa Aninom ćerkom.

Zvezdan je istakao da se nije čuo sa Aninom decom nakon izlaska iz Zadruge, a tada se voditelj dotakao njenog priznanja da se plaši za bezbednost iste zbog Slavnića, na šta je on sada istakao:

– To sam i ja čuo danas da je rekla, to su meni strašne stvari. Sve bih dao za njih, i sada da me pozovu, deca su rasla uz mene. Ćerka joj ima tetovažu moju, slovo moje. – odgovorio je Slavnić i demantovao natpise da je u tajnoj vezi vezi sa Aninom ćerkom.

