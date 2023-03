HANU HADŽIAVDAGIĆ NAPALI ZATO ŠTO JE LJUBITELJE KORIDA NAZVALA ‘BEZUBIM PAPCIMA’

Prema njoj, ljubitelji koride su bezubi papci, te je u postu osudila potez vlasnika mesne industrije Bajra Hajrudina Haseljića.

“Da li je moguće u 2023. da se vaš gazda bavi ovako prizemnim stvarima? Sport? Kakav sport je mučenje i borbe životinja dok primitivna masa bez zuba u glavi urliče na tribinama?”, napisala je na svom Instagram storyju označivši profil mesne industrije Bajra.

Jedan od zaštitnika koride i borbe bikova Hani je pojasnio način na koji se borbe realizuju:

“Napravite proteste i pokušajte nam zabraniti imate puno pravo! 99% vas nije upućeno koliko su koride stare ovdje na našim prostorima. Ranije je to bilo malo brutalnije, rogovi su se oštrili i velike su povrede bile kod bikova, ali danas je to druga priča, naime danas postoji savez i imaju pravila. Svaki bik mora biti zdrav i pregledan od strane veterinara da bi išao u borbu. Postoji šablon gdje se rogovi tupe na 10 mm baš da ne bi dolazilo do velikih povreda. Jednostavno jači bik pobjeđuje. A vi se malo informišite ko drži te bikove, koliko košta taj jedan te isti bik i pogledajte u kakvim uslovima borave ti bikovi. Pozdrav za sve koridaše i velike humaniste!” navodi se u komentaru.

Pored onih koji su pokušali objasniti način i pravila borbi redali su se i pogrdni i uvredljivi komentari drugih korisnika nakon čega je influenserica ljubitelje korida nazvala bezubim papcima.

“Zaslužili smo da nam bude gore s ovakvim narodom i mozgovima”, napisala je, te dodala:

“Ja ne uopšte ne nerviram. Zabavljam se kad vidim koliko sam iznervirala bezube papke”.

Podsjetimo, u BiH se održavaju deseci korida, a posljednjih godina jedna od najpopularnijih je ona koja se održava u mjestu Kutanja kod Donjeg Vakufa, prenosi Tuzlanski.

