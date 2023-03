PRENIO JOJ POLNU BOLEST? Aleks Nikolić u očaju zbog Filipa Cara, viče na njega: Pale teške optužbe

Bravo majstore, samo tako i nek si ti nama ostavio našu Aleks, ti tamo kod svoje drage, kako si je nazvao “smetlarke Maje”‚‚ – glasilo je pitanje.

– Meni takva Aleksadra ne treba, zna se kakav sam kad je neko takav prema tebi. Ja nisam paćenik i rob ljubavi i nikad neću biti, možda sutra nekoj ženi koja mi bude rodila decu. Mene možete dobirti onakvog kakvog me dobijete ili kakvog me želite. Meni nije potrebno da se objašnjavam kad je u pitanju taj deo publike koji to forisira bili mi zajedno ili ne. Evo, svi sretni i svi zadovoljni – govorio je Car.

– Svako bira svoju sreću, ako je to njegova sreća neka ide ka tome – pričala je Aleks.

– Ona je mene počela da grebe, a ja sam nju sklonio. Navikao sam na tvoje priče, nastavi sa njima – dodao je Filip.

– Je l’ tebi ne treba devojka sa kojom si jutros imao s*ks? Imaš sesteu i majku, poštuj žene – pričala je Aleks.

– To baba na pijaci, narodske priče i citate koje pričaš. Je l’ sma ja bežao od tebe ili ti od mene? – rekao je Filip.

– Ja te nisam prva pogodičla, nego sam pričala sa tobom. Ti lažeš…Kleo si se i lagao, majka ti nije sveta. On je mene molio i kelo se u celu porodicu da se pomirimo, rekao je da je sve iz inata uradio. Kleo se u sve na svetu majku i sestru, toliko su ti bitni – dodala je Nikolićeva.

– Je l’ može bez majke i sestre? Nikad nisam bio jadam – rekao je Car.

– Igraš se sa tuđim osećanjima – poručila je Aleks.

– Nemoj o osećanjima, dok sam ti pekao palačinke nabijala si s*ie oženjenom čoveku od 52 godine – pričao je Car.

Sve radiš da Maja ne bi otišla kod Zvezdana. Zvezdan Slavnić ga boli, to mu je najblonija tačka u rijalitiju, a znate zašto? Jer je u situaciju kakav jeste, ali je čovek u epicentru dešavanja i njega to boli, to su komepleksi. Tvoja dela nemaju težinu, sve boli uvo, a bitno je šta će on Anđela i Ana da kažu – nastavila je Aleks.

– Plaši se da ljudi vide ko je njegova slaba tačka, mozak si mi ispod jorgana ispirao za Zvezdana – govorila je Aleks.

– Ja sam na tu temu pričao jednom sa Zvezdanom i dva puta sa njom, kunem se u moju najdražu majku – rekao je Car.

– Pričam istinu i neću da dozvolim da bilo ko laže – dodala je Nikolićeva.

– Zbog ovoga sam je i ostavio, ko može neka izvoli – poručio je Filip.

– Gadiš mi se štroko, hodajuća zarazo – vikala je Aleks.

