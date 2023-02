ZADRUGARI SE SUKOBILI zbog Zvezdana?! Nastao ogroman haos u Beloj kući – Umješala se i ONA! “Sad mu se ŠLIHTAŠ!”

Veliki šef je poslao pismo ukućanima u kojem im je saopšteno da moraju da rasčiste sve nesuglasice među sobom i izglade odnose.

Tokom sastanka, došlo je do sukoba između zadrugara jer izbegavaju da kažu Zvezdanu Slavniću pravo mišljenje koje imaju o njemu.

– Neco, ti si prvi imao problem sa Zvezdanom, oprostio si mu sve i sad mu se šlihtaš – pričala je Palčica.

– Ništa nisam oprostio, spustio sam loptu. Ana me je zamolila da mogu na lep način da pričam, a za razliku od vas ja se držim svog mišljenja i stava. Žana, ti treba da ustaneš jer si menjala stav otkako je ušla Ana, a pričala si da treba da se podrži ljubav Zvezdana i Anđele – govorio je Neca.

– Neco, sve su u pravu. Ja ti se kunem u majku, rekao sam: “Kakav vođa, takav i sastanak. On za dva života ne može da bude M od Mikice Bojanića” – dodao je Mikica.

– Meni se ne sviđa današnji sastanak, ima mnogo bitnih tema koje treba da se obrađuju. Ne sviđa mi se što ljudi dopuštaju da rade sve i svašta, a onda nasrnu kad se komentariše. Krivi smo što ćutimo o tome – govorila je Sanja.

– Parovi se ovde ljube, a u sobi svađaju – rekla je Marija.

– Marija, to možete pričati kad budete spavali u sobi, sve dok se alkoholišete ništa – dodala je Grujićeva.

– Sanja, pusti se klip i mi gledamo vaše klipove. Ja na tim klipovima mogu da vidim samo svađe, a ovde se samo svađate – nastavila je Kulićka.

– Mikice, šta si ti rekao o Anđeli i Zvezdanu? Samo da ne podržavaš taj postupak, to može svako. Da li to treba da ponavljam? – upitao je Marko.

– Ja kad sam rekao da kažete šta mislite o Zvezdanu, da je on krivac, a ne Anđela i Ana, govorili ste da ja želim krv – dodao je Mića.

– Ja sam tu temu započeo pre neki dan, slažem se sa ovim što je Sanja rekla, moje rešenje je da sam u ćošku. Mogu odmah da nabrojim, a vidim da niko neće, odmah ću da kažem Sanji da nije objektivna. Marko je prvi čovek koji je to pokazao. Kad bih ja komentarisao tebe, kao što imaš pravo mene, kad bih komentarisao realno, a može da zvučli kao provokacija ti bi pravio haos. Drugi takav je Peca, koji danima j*be majke i preti. Moram da priznam da se Miljan smirio. Ja sam rekao da je jedini čovek sa kojim mogu da uđem u verbalni duel, bez psovki i pretnji, je Zola, Mikciu ne računam. Treći koji to radi je Car. Zvezdan je u najgorem crvenom, on ne preti i malo je drugačiji. Ja svaki dan imam komentar na sve i udaram se u glavu – pričao je Ivan.

– Ovde može da kaže ko šta hoće, na vama je. Niko ne može da kaže da ovde postoji strah – povikao je Mića.

