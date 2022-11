BOJANA STAMENOV SMRŠALA 80 KILA – ISTOPILA SE, A NIJE OPERISALA ŽELUDAC: Evo kako izgleda sada

Pjevačica Bojana Stamenov je za nešto više od godinu dana uspjela da smrša 80 kilograma. Svoju transformaciju izvela je na prirodan način, iako je ušla u program za osobe koje se spremaju za operaciju smanjenja želuca. Kako kaže, dvije stvari su joj pomogle da ostvari svoj cilj: volja i disciplina.

Gostujući u “Uranku” na K1 Televiziji, Bojana je ispričala sa kakvim situacijama se suočavala kao gojazna osoba. Primijetila je da ljudima bude neprijatno kada uđe u prostoriju, a najviše joj je smetalo što neko ne može da prođe zbog nje. Pjevačica je ispričala da odlično pamti momenat u kom je presjekla i rekla sebi “Dosta”, a sve se dogodilo kada joj se zamutio vid. Tada se izvinila doktorki što je ne gleda u oči dok razgovaraju, a onda je krenula putem transformacije.

“Javna sam ličnost, što ne volim da kažem za sebe. Da sam znala da ću ovoliku popularnost da steknem time što sam nešto radila za sebe, ne bih verovala. Mnogo žena mi piše i moli za pomoć, zahvaljuju mi što sam progovorila, za motivaciju, pitaju me šta jedem i zaista ojsećam odgovornost da pričam o tome. Priča je kompleksna. Nikad nisam imala problem sa time kako izgledam, još od osnovne i srednje škole. Bila sam to što jesam i nikada mi nije smetalo. Kako smo prešli 30. godinu, tu je stvar počela da se lomi. Oduvijek sam bila bucka, ali u jednom trenutku sam prestala da idem u visinu, a nastavila da idem u širinu. Nije mi smetalo do određenih godina, do određenih momenata koji su počeli da se dešavaju i ponavljaju iznova i iznova”, započela je Bojana i objasnila:

“Onda sam ja te momente prihvatila kao nešto što je normalno i da sam to ja. To su neke stvari koje su ljudi normalne kilaže radili na dnevnom nivou, poput normalnog vezivanja pojasa u kolima. Počela sam češće da putujem avionom i uvijek sam morala da tražim produžetak za pojas. Teško sam se kretala kroz taj isti avion, morala sam ‘na kant’ što se kaže. Uvijek mi je bilo neprijatno. Ako sam imala sjedište do prozora, uvijek sam molila da se zamenim da sednem do prolaza, da bih mogla da se pomerim, da ne smetam. Uvijek je neka napeta situacija, imala sam utisak da smetam. Kad uđem u neku prostoriju, ljudi kad me vide, uvek je pojava prezentna. Kad uđem u kafić, odmeravam stolice prvo, pa tek onda sedam. Sve mi se smučilo i dosadilo”, ispričala je pevačica.

Bojana je u avgustu 2020. imala 192 kilograma. Kada je jednom prilikom došla kod doktorke i rekla da ne može više, da je nezadovoljna i tužna, primijetila je da joj je vid toliko zamućen, da doktorku nije mogla da vidi. Izvinila joj se što je ne gleda u oči dok razgovaraju, ističući da ne može jer ne vidi ni televizor, a kamoli nju.Tada joj je šećer bio 27,7.

“Kada je kod mene došao taj vrhunac nezadovoljstva, tuge, preispitivanja, jednostavno sam rekla doktorki: ‘Meni se smučilo, ja više nisam ja. Ja sam stranac u svom tijelu’. U avgustu mjesecu 2020. imala sam 192 kilograma, kada sam krenula u teretanu februara 2021. imala sam 185. Bila sam na režimu. Kada sam došla kod ljekara i kada sam izložila sve što mi smeta, ja sam rekla da bih operisala i želudac ako je to jedino rješenje, samo da izađem iz svog kaveza”, ispričala je pjevačica.

Pandemija korona virusa učinila je da se njen slučaj prolongira. Bila je nestrpljiva i sama krenula u teretanu, a na pola puta odustala je od operacije smanjenja želuca. Zahvaljujući treninzima i ishrani koju su joj prepisali lični treneri, Bojana je za mesec dana izgubila 30 kilograma.

“Doktorka je mene ubacila u taj program, pošto kod nas na Kliničkom centru postoji program za pacijente koji su kandidati za operaciju smanjenja želuca. Za mene je u tom trenutku to bilo jedino rješenje. Režimi traju neko vrijeme. Najviše sam izdržala šest mjeseci. Ja sam gurman, volim da kuham, da spremam, jedem, uživam u tome. Došla sam do faze da ja ne jedem onoliko koliko se gojim. Sada, iz ovog ugla kad posmatram, sve su izgovori. Bojana uve može da ponese jabuke, bademe, vodu, čak i kad ide na nastupe”, rekla je pjevačica i priznala da je nebrojano puta odustala od posebnog režima ishrane.

“Odustanem, kažem sebi da je jedan život i tako svaki put popustim. Sada je stvarno bilo dosta, došlo je do toga da nisam videla kada sam došla kod doktorke. Bio mi je zamućen vid, šećer mi je bio 27,7. Kada je ona čula moje stanje, pitala me je šta sam čekala do sada. Čekala sam da uspem da dođem do ljekara, jer je bila korona. Cijeli sistem je bio haos. Pitala me je: ‘Bojana, da li ste vi svjesni da ste mogli da se šlogirate u 34. godini?’, a ja sam rekla da ne znam i da sam ja konstantno žedna i da je ne vidim. Izvinila sam joj se što je ne gledam dok razgovaram, jer ja nisam videla jasno. Sestra je posumnjala na šećer. Uvijek sam bila na granici da dobijem insulinsku rezistenciju, ali sreća kod mene je što sam uvijek bila zdrava buca. Bila sam zdrava debela žena”, rekla je Bojana Stamenov.

“Moja krvna slika je super bila. Šečer je bio na maloj granici, sve dok nije došlo do toga da organizam ne može više da trpi. Sestra me je pitala što ne bih izmerila šećer, imamo aparatić kod kuće. Nisam željela pred mojima. Najgore što možete da uradite gojaznoj osobi je da vršite pritisak. Gojazna osoba je svjesna da mora se promijeni, samo mora sama to da odluči. U jednom trenutku sam pitala sebe: ‘Bojana, da li ti zaista hoćeš da živiš ili ne?’. Shvatila sam da i ja želim jednog dana porodicu, djecu, sve što i svako ko je normalne kilaže. Kad sam presjekla, priprema za operaciju želuca bila je na pola puta. Prošla sam konzilijum, ali se prolongiralo zbog korone. Rekli su mi: ‘Zvaćemo te'”, isrpičala je pevačica.

Zbog nestrpljenja, preuzela je stvar u svoje ruke.

“Od oktobra do februara me niko nije zvao i ja sam počela da budem nervozna. Tu nastupa teretana. Imala sam drugarice koje idu i non stop pričaju o tome, a kad god razgovaraju o tome, ja se samo isključim. Međutim, ja sam počela da se interesujem, pitala sam se da li su treneri stručni, ja imam preko 185 kg. Ko će time da se bavi? Drugarica mi je dala broj telefona da probam i tako se desilo da sam krenula, uz pomoć par drugarica koje su me motivisale. Jedna od njih je ozbiljan car, išla je 6 mjeseci zbog mene u teretanu, vozila me na treninge i dovozila. Meni se to dopalo, ja sam polse 5 meseci izgubila 30 kilograma! Jela sam ono što su mi treneri prepisali, ne nutricionisti. Prestala sam sa bolničkim režimom i ja nakon 5 mjeseci kažem treneru da mislim da ne treba da se operišem. Meni se sviđa ovakav način života. Desila se psihološka promjena”, rekla je pevačica i dodala:

“Fizička aktivnost je jako bitna, jer vam se zaista desi nešto u mozgu. Meni je to i do sada radilo posao, vidjećemo koliko će da traje. Ja stvarno mislim da sam donijela pravu odluku što se nisam operisala. To traje od februara 2021. istim intenzitetom, još većim. Hoću sve više i teže. Svaki drugi dan je trening snage, ostalim danima idem na traku – kardio teninzi. Ako teretana ne radi, obično nedeljom, onda patike na noge i po kraju. Svi me pitaju šta je cilj, a cilj je da se desi dvocfiren broj na vagi, što je jako blizu. Želim da osjećam ovako dobro. Ponosna sam na sebe i na svoje trenere što su me istrpili. Još uvijek mi je čudno, prvi put u životu ulazim u radnju i isprobavam haljinu. Cilj mi je da se osjećam dobro”, rekla je Bojana Stamenov. prneosi “Novi“.

