MARIJA KULIĆ MORA HITNO NA OPERACIJU! STVORIO SE GNOJ, UOČILI SU PROMJENU: Oglasila se, potvrdila da je jako loše

“Jako sam loše. Ne mogu više! Sikiram se zbog cijele situacije, jako mi teško pada kada gledam situaciju sa Miljanom i Zolom”, rekla je Marija za Kurir, kojoj je pozlilo zbog ćerke koja se ponovo pomirila sa bivšim dečkom Zolom,

“Imam operaciju u 15 sati u Beogradu, uočili su mi neku promjenu na dojci. Kažu da je benigno… Oni sve što skinu šalju na histopatologiju, vidjećemo”, rekla je Marija za Pink, koja vjeruje da je sve posljedica ogromnog stresa koji je pretrpila dok joj se ćerka Miljana Kulić ljetos borila za život, nakon operacije želuca.

– Taj gnoj, to što mi se storilo, to je od onog silnog stresa. 45 dana nisam spavala, vi ne znate šta je to bilo. Negdje mora da izbije to, daj Bože samo da je to dobro, da kad stignu rezultati, sve to bude dobro. To je jače od mene, ne možeš da se sekiraš kada je život djeteta u pitanju, tu ne pomažu ni lijekovi – zaključuje Marija.

Podsjetimo, ona je i protekle godine bila narušenog zdravlja, kada joj je dijagnostifikovan rak štitne žlijezde. Srećom, Marija je uspjela da pobijedi opaku bolest, a nakon izliječenja otvoreno je o svojoj borbi govorila za medije.

‒ Zadovoljna sam mojim zdravstvenim stanjem, iznijela sam i više od očekivanog, zaista sam se uplašila hemioterapije, mnogo više od zračenja. Prvu i drugu sam podnijela malo lošije, a ovu treću, koju sam primila prije nekoliko dana, podnijela sam fantastično. Nemam mučnine, nisam klonula duhom, imam energije i snage. Trudim se da djeca ne vide kada mi je teško, uvijek se odvojim da ne pokažem mojim najbližima kako se osjećam. Svjesna sam da svi ljudi koji kroz ovo prolaze imaju takav period. Nije niko dužan da nešto osjeti, ni djeca, a pogotovo ne Željko. Znam da ću uspjeti u ovoj borbi i svima koji boluju od ove bolesti to želim. Svega se pridržavam, ali nisam uspjela da ostavim cigarete, što je možda i najbitniji faktor, ali sam ih drastično smanjila – rekla je tada Marija za medije. prneosi “Novi“.

