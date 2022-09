KARLEUŠA SE OGLASILA O RATU BAKE PRASETA I ŽELJKA MITROVIĆA: Evo šta je napisala, SVI ĆETE BITI IZNENAĐENI

Vlasnik “Pink” televizije Željko Mitrović i jutjuber Bogdan Ilić poznatiji kao Baka Prase, danima unazad vode medijski rat.

Zaraćene strane, čini se, ne biraju sredstva, a o čitavom sukobu sud je dala, naravno, i pjevačica Jelena Karleuša na društvenoj mreži Instagram. prneosi “Novi“.

– Dobijam na hiljade poruka dnevno sa pitanjem na čijoj sam strani u ovom “ratu” između Željka Mitrovića i dečka zvanog “Baka Prase”. Prvo, zašto uopšte ja moram da imam stranu? Može neko sr*nje da prođe i bez mene. Mogla bih da uživam dok gledam kako se komadaju zato što su me obojica svojevremeno napadala i to javno. Na “Pinku” sam svakako zabranjena (za šta me baš boli k) tako da Mitrović otpada, ovaj drugi mali me je mazao g*vnima, takođe, javno. Morala sam da blokiram jedno 10.000 njegovih sljedbenika… tako da i on otpada – piše JK, pa dodaje:

– Obojica su napadali jednu ženu i majku, umjesto da su muški trpili da ih… nije ni bitno to sad. Ali ja ne bih bila ja kada ne bih dodala ipak malo stava ovde. Prvo, smatram da odmah treba da prekinu sa ovim užasnim prozivkama jer više nije zabavno. Daleko od toga. Mitroviću ne treba da reaguje na prozivke klinca koji ima 25 godina i koji može sin da mu bude. Željko Mitrović je medijski bog i nije fer plej kad koristi svoju silu na nekome ko nema načina da uzvrati. Treba da bude iznad ovakvih stvari, jer je na vrhu piramide. Sa druge strane, Baka Prase iako ima petlju (evidentno) mora da ima kočnicu. Ko nema kočnicu naj*be kao ja (sjećate se svog onog medijskog pakla, Crva itd), a ja nikome to ne želim. Zadnje je došlo ako ja kažem ljudski spustite loptu, neprijatno je i nepotrebno (sem ako nas sve ne rade kao majmune i ako ovo nije dogovoreno) – ističe pjevačica na svom Instagram profilu.

Facebook komentari