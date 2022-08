Nina Badrić nikad atraktivnija, ovo je njen recept za vitku figuru

Nina izgleda bolje nego ikad, a uspjela je da se otarasi kilograma koji su je mučili. Našla je formulu za mršavljenje koja joj odgovara i koja joj je pomogla u toj borbi. Ona je iz ishrane izbacila namirnice životinjskog porijekla, ali ponekad se počasti ribom.

Nedavno je na svoj Instagram profil okačila fotku u kupaćem koja je privukla mnogo pažnje. Nina na fotografijama izgleda veoma atraktivno i privlačno, a vidi se drastična razlika u izgledu u odnosu na Ninu od ranije.

Pozirala je u jednodelnom šarenom kupaćem sa jako zanimljivim šarama. U prvom planu su bile njene vitke noge, a nosila je braon naočare za sunce koje su se slagale uz kupaći.

“Dobro jutro radni narode Crne Gore”, napisala je Nina u opisu, a brojni pozitivni komentari su se nizali jedan za drugim. Među njima je bio i komentar Jelene Rozge, koja je napisala “Kraljica”.

Ljudi kad je sretnu, obično joj pričaju kako djeluje mlađe, što je Nini posebno drago.

“Ljudi se obično iznenade kad me vide uživo. Delujem im jako visoka i punašna preko ekrana, delujem im puno starije i onda mi je to super da me ljudi gotovo ne prepoznaju kad me sretnu, na primer, na trajektu za Hvar”, ispričala je pjevačica za InMagazin.

