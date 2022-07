MARIJA OTKRILA U KAKVOM JE MILJANA STANJU POSLIJE OPERACIJE: Tresla se od straha, evo šta se desilo

Miljana Kulić je danas operisala želudac u Turskoj. Bivša zadrugarka otišla je na operaciju koju je dugo priželjkivala, a odlučila se na ovaj potez kako bi smršala. Njen dečko Nenad Macanović Bebica je na svom Instagram profilu kratko otkrio da se Kulićeva operisala i da je u dobrom stanju.

Oglasila se Marija Kulić, koja je bila nešto opširnija.

Sve je proteklo u najboljem redu. Hvala Bogu, dobro je. Odlično je podnijela, kaže doktor. Vrlo su ljubazni i profesionalni. Sretne smo obje. Ja sam pretrnula od straha kad su je odveli kako će da podnese. Tresla sam se, drhtala, od 12 do 13:30. Malo joj je bilo muka prva dva sata i malo je boljelo, ali tako mora. To je prošlo, sada šeta u najveće i noga operisana je više ne boli, jer cijeli dan joj pumpa neka mašina noge od prstiju do polovine butina protiv zgrušavanja krvi. Doktor je fenomenalan i šali se sa njom, na engleskom, pomalo. Hvala Bogu, za sada je sve super. Morala je operacija, jer znate njen karakter sto se tiče hrane. Hvala – poručila je Marija. prenosi novi

