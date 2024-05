Ogromno iznenađenje: Dejan i Dalila Dragojević prvi voditeljski par novog rijalitija?

Hajp produkcija je zakoračila u novu avanturu, najavivši dugo čuvanu tajnu – svoj prvi rijaliti program pod nazivom “Imanje”. Saša Mirković, direktor ove produkcije, izneo je ovu uzbudljivu vest u javnost, a ona je munjevitom brzinom postala glavna tema razgovora.

Kasting za ovaj spektakl već je u punom jeku, a svako ko je ikada sanjao da se nađe pred kamerama, sada ima priliku da ostvari svoje snove. No, dok se budućnost učesnika tek naslućuje, velika je misterija oko toga ko će biti voditelji ovog nadolazećeg šoua.

Spekulacije su razne, a svako ima svoje mišljenje. Mnogi se pitaju da li će bivši partneri i iskusni rijaliti veterani Dejan i Dalila Dragojević, koji su sada voditelji na Hajp televiziji, preuzeti vođenje ovog programa. Međutim, kao što su mnogi i primetili, mnogo je verovatnije da će upravo Dejan Dragojević, poznati voditelj, i njegova nova partnerka, Jovana, preuzeti ovu odgovornost. Njihova sveža energija i harizma obećavaju da će “Imanje” biti nezaboravan doživljaj za gledaoce širom zemlje.

Pokušali smo da stupimo u kontakt sa Dalilom, kako bi nam potvrdila ili opovrgla ove navode, ali do objavljivanja ovog teksta nije odgovarala na naše pozive. Dok se čekaju zvanične potvrde, uzbuđenje raste, a fanovi već nestrpljivo iščekuju početak ovog novog poglavlja u svetu rijaliti programa i daju svoje pretpostavke.Kako bi dodatno podstakao razmišljanje, Saša Mirković je ponudio i nagradu za one koji pogode voditeljski par i tom prilikom ponudio 500 evra kao nagradu,piše Srbijadanas

