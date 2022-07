Rada Manojlović pod stresom zbog povrede, ne spava noćima: Pjevačica priznala da se plaši da savije koleno

Pevačica Rada Manojlović otkrila je kako se oseća nekoliko dana nakon što je pala i povredila kolena na obe noge kada je tokom jednog nastupa pokušala da se popdne na binu.

Naime, mnogi su pomislili da će otkazati nastupe zbog povrede, ali ona to ipak nije učinila. Pojavila se sa zavojima na nogama, ovog puta u kratkoj haljini jer, kako je rekla, samu sebe je izmalerisala što je obukla dugu kada joj se desio pad.

– Dobro sam, još uvek je to jako sveže, ali sam bila kod jednog fenomenalnog doktora i psihički me je opustio. Rekao mi je da se ponašam normalno jer nisam ništa slomila, to je ono najvažnije. Bog me čuva, kad već nemam pameti imam sreće – rekla je pevačica i dodala.

– Ono je bio čist beton, a ja glumim kaskadera na bini. Ljudi su sa manjih visina padali i pucale su im čašice i svašta nešto, a ja sam prošla bez ušivanja – rekla je Rada za Blic i dodala da se nakon pada plaši da savije kolena.

– Možda bih i mogla da savijem kolena, ali ja se sada plašim, ali su stvarno oderotine, šteta ovakvih nogu – završila je Manojlovićeva, prenosi telegraf.

