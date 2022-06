SNIMLJEN RAZGOVOR SA PRODUKCIJOM! Dalila urnisala Cara: “Pucam po šavovima, on je opsednut!”

Dalila Dragojević je u Rajskom vrtu razgovarala sa Drvetom Mudosti o njenom odnosu sa Filipom Carem:

– Sve mi varira… Filip i ja smo trenutno u raskidu, ne planiram pomirenje, ali koliko sam puta rekla da je kraj, pa nije bilo. Ja neću da meni niko govori bilo šta, izvređao me je, a onda kada sam pukla on dolazi kod mene. E nisam htela da pričam sa njim, pa da priča kako dolazi zbog griže savesti. Tu nema popravki, a iskreno ja sam umorna od toga. Verujem da bi on hteo da se pomirimo, ali mnogo toga se desilo. Pucam ja po šavovima i sve mi je gore i gore i teže i teže, pogotovo kada me udari šamar realnosti. Teško mi je da se nosim sa nekim stvarima, pogotovo što znam kako će to da izgleda i koliko će to da traje. On ima taj poriv da izaziva, a najviše se ja ponižavam. – rekla je Dalila.

– Kako komentarišeš njegovu ljubomoru? – upitalo je Drvo.

– To nije ljubomora to, je opsesija. To je bolest koju on ima… Svestan je on da ga ja volim, i šta sam sve uradila za njega, ali traži izgovor konstatno za raskid. On komentariše pitanja za mene, a onda me upropasti sa vređanjem i psovkama. Loše se ja osećam, Drvo, ja ne spavam, samo se vrtim po krevetu. Ja patim, a on priča svašta. On želi da ja budem njanjavica, ali ja nisam takva… Toliko me je spustio, ukanalio da imam osećaj da me nema više – rekla je Dalila.

Dalila DragojevićFoto: Youtube printscreen/Zadruga official

– Ja ću nositi krivicu jer sam završila nešto lepo, ali ja ne mogu da pljujem po braku sa Dejanom, a onda on kaže da me razume, a onda me pljuje kada sam pored njega. Svi znaju da između mene i Anđela ništa nije bilo. Meni je žao kada čujem kako on muva devojke i juri se*s, a ja kada bih to radila bio bi haos. Njega ne zanima ništa kada ima novac, a kada nema on kuka i pravi s*anja – rekla je Dalila.

