ZA MANJE OD DVIJE GODINE RODILA SAM DVOJE DJECE, A NISAM NI MLADA: Ana Sević o četvrtoj trudnoći – Rekli su mi da ne smijem

Pjevačica i voditeljka posljednjih godina povukla se iz javnog života i posvetila se porodici. Nakon razvoda od pjevača Darka Lazića sa kojim je 2014. godine dobila kćerku Lorenu, Ana je otpočela zajednički život sa sadašnjim suprugom Danielom Nedeljkovićem sa kojim je dobila još dvoje djece.

U decembru 2020. godine rodila je kćerku Senu, a u martu 2022. sina Simeona.

“Za manje od dvije godine rodila sam dvoje djece, a nisam ni mlada bogami. Jeste naporno s jedne strane, zato što Sena ima samo godinu i 5 mjeseci, a Simeon ima dva mjeseca, ali nekako to ide sve, upadneš u taj neki “mode” i ništa ti nije teško naravno”, rekla je za emisiju “Exkluziv” Ana, koja će u oktobru napuniti 37 godina.

Kako kaže, najstarija Lorena joj pomaže oko Sene i Simeona i veoma je vezana za njih, pogotovo za sestru.

“Lorena je starija, odgovorna sva, uvijek je tu da pripomogne, sve što može naravno. Ona i Sena, to je posebna vrsta ljubavi, ja uvijek kažem, ja sam jedinica, ne znam kako izgleda imati sestru, i sada kada vidim njih dve jako mi je žao zbog toga, jer je to stvarno neka druga dimenzija skroz. Sada kada je došao i Simeon, Lorena ima drugačiji odnos prema njemu. Ali dobro, on je još jako jako mali, Sena je u šoku, mislim da je u fazonu ‘ok, dosta je bio kod nas, vratite ga’, ali dobro”, kroz smijeh je ispričala Ana, koja se zatim osvrnula i na potencijalnu četvrtu trudnoću.

“Zaprijetili su mi, rekli su mi da ne smijem. Što se mene tiče ja bih, ali ne smijem”, rekla je Sevićeva.

Ona i Daniel su se prošle godine vjenčali u tajnosti, pa uskoro planiraju da naprave veliko slavlje tim povodom, ali i povodom svih ostalih lijepih događaja koji su im se desili u posljednje dvije godine.

“Pričali smo o tome, pošto imamo toliko lijepih stvari koje nismo proslavili, od rođenja djece, krštenja i svadbe naše i svega, ja ne znam odake ćemo da krenemo. Bože zdravlja, samo da smo svi zdravi i sve ćemo nadoknaditi. Biće slavlja ja mislim naredne dvije godine, ima samo da nadoknađujemo sve ono lijepo što je bilo”, zaključila je Ana u pomenutoj emisiji, piše Lepa&Srećna.

