Prvi komentari nakon nastupa Konstrakte na Eurosongu: Oduševila sve

Konstrakta je nastupala pod rednim brojem 3. zadobila je simpatije korisnika društvenih mreža.

Neki od komentara na Twitteru su: “Pobjednik ovogodišnjeg takmičenja za Pjesmu Evrovizije: jedna jedina Konstrakta iz Srbije”. “Srbija čini više u borbi protiv pandemije nego što je Boris Jonson ikada učinio”.

“Ja sam Amerikanka, ne mogu da glasam, neka neko glasa za Srbiju za mene. Najbriljantnija stvar koju sam vidjela za 9 godina gledanja Eurosonga”.

Finale Eurosonga održat će se 14. maja, u subotu u Torinu. Takmičit će se 20 zemalja, piše Radio Sarajevo .

Serbian tutorial for a better #Eurovision experience: 1. Grab a towel 2. Wash your hands 3. Clap 4. Enjoy 🇷🇸 #Eurovision #ESC2022 pic.twitter.com/ZRT7RTsq4D

— Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 12, 2022