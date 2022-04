OVO SE ČEKALO – FILIP PRIČAO O DALILI, ANĐELO ODMAH SKOČIO: Odbrusio mu kao nikad

U toku emisije “Gledanje snimaka” koju vodi voditelj Milan Milošević u klipu je prikazano kako su Dalila Dragojević i Anđelo Ranković sve bliži i bliži. Milan je riječ dao Stefanu Kariću.

Ja sam bio taj koji je komnetarisao podelu. Milslio sam da je tada bilo iz inata prema Anđeli i Filipu. Jer za Anđela možemo da kažemo da parira Anđeli. Možda sam pogrešio a možda je iz inata proradio nešto. U šoku sam, nikada nisam vidio njih dvoje zajedno, da bi imali teme. Imaju pogrešno viđenje kada je on u putanju, on je jak muškarac kada je u pitanju veza. Mene ništa ne čudi u rijalitiju, znam da se Dalila ušunja pod kožu i Anđelo je pao na te njene fore. Anđelo itako zna da barata sa ženama i da ih savjetuje, i vjerujem da joj prija poslije svega – rekao je Karić.

Nisam šokiran, to si pogrešio. Ja sam u šoku kada smo završili odnos, tad sam bio u šoku. Ja da vam kažem, stalno ću da se provlačim. Dalilu ruhetko ko poznaje, ja sam je jako dobro upoznao. Možda ja nisam u pravu, ja mogu da ubrzam proces, mogu i da ga usporim da hoću. Ja ne vjerujem u tu ljubav sa njom. Ona mene nije slušala i za puno stvari je htjela da me nadmudri. Nije pokaza afenitete prema tome da se promijeni. Ja sam otišao u izolaciju kada smo raskinuli, odbijao sam taj odnos. Ona je zaslužila da ima bolju priliku. Ona i ja možemo odmah da budemo zajedno. Da ja sada mogu izazvati sa njom pomirenje za šest minuta. Ja nikada nisam mogao da doprem do nje, ona mora da shvati da moje ostavljanje tebe je situacija koja može tebi donijeti dobro. Da je ona dobro, i da može da uđe u drugi odnos. Ja sam ovo rekao pre budžeta da će ovo da se desi. Zna ona o čemu ja pričam, malo mi je nekih stvari žao kada je ona u pitanju. Moraju da se slože da se neke stvari moraju slomiti koliko god su bile jako. Ja joj želim da bude dobro, normalno i zdravo. Ako ja zavrtim, ode sve – rekao je Car.

Ovde ja vodim igru – rekao je Anđelo.

Mislim da mu nije lako nego jako teško. Oni su svjesni da imaju veliku emociju između njih. On želi da se zgadi Dalili. Želi da izaove osmijeh kod nje jer će da potvdi sve što on misli. Samo mislim da se sada radi o dva lika koji imaju veliki ego, mislim da će Anđelo sada da zagrize još jače. Današnja situacija gdje je Dalila ustala, to je bila varalica koju je ona bacila da se Anđelo upecao. Sada je još jače zagrizao zbog Filipa i kompleksa koji ima – rekao je Stefan Karić. prneosi “Novi“.

Ja sam sa njom u tolikom budnilu. Kad odlučiš nešto čvrsto, moraš da završiš i da pustiš da ode svako svojoj priči. Glupo se osjećam što ljudi tako misle.

Ja ovo vidim kao žal za Dalilom koja odlazi. Kada ta žal prođe onda proradi nešto drugo. – rekao je Đedović.

