Cijela Srbija šmrče kokain, samo sam ja narkoman: Aca Lukas o problemima sa narkoticima

Na račun folkera Ace Lukasa godinama unazad javnost zbija šale i optužuju ga da koristi nedozvoljene supstance, a o tom problemu sada je progovorio i sam pevač.

Lukas je zajedno sa voditeljkom analizirao tekstove svojih pesama, te se u jednom momentu dotakao svog stiha “Belo, oko mene sve je belo”.

Folker kaže da je narod pogrešno protumačio taj tekst njegove pesme, pa je potom i otvoreno progovorio o kokainu.

– Ljudi to pogrešno tumače. Tu pesmu su protumačili da ima veze da drogom, kokainom. Cela Srbija šmrče kokain, samo je Aca Lukas narkoman – rekao je pevač i dodao:

Kada neko hoće da me uvredi kaže da sam narkomančina i da ne perem kosu. To je malo smešno jer para bar za šampon imaju. To pričaju ljudi koji te nikada u životu nisu videli, to pišu ovi što komentarišu vesti – rekao je Aca, prenosi telegraf.

