JELENA ROZGA IMA SAMO 57 KILOGRAMA: Ovo je njen jelovnik

Šarmantna Splićanka priča kako živi sa ovim bolestima, zbog kojih već godinama ima istu kilažu.

– Moji problemi sa štitnom žlijezdom ne daju mi da se ugojim ni pola kilograma, ali ima i do genetike i do toga što živim pored mora. Štitna žlijezda ponekad umije baš da me zeza, ali generalno se dobro osjećam. Ne dam se ja, samo osmijeh na lice i pozitiva – priča pjevačica i dodaje da je oboljela zbog stresa.

– Sada je najvažnije da se što manje uzrujavam, i zbog srca i zbog štitne žlijezde. U prethodnih nekoliko godina sve koncerte sam otpjevala bez problema zahvaljujući terapiji i disciplini. I dalje skoro dva sata mogu da pjevam i igram sa svojom publikom. piše “Express“.

– Pazim šta jedem, iako sam veliki gurman. Trudim se da hrana koju unosim bude lagana i zdrava. Jedem više puta dnevno, ali u manjim količinama, zato što to odgovara mom organizmu. Nekada sebi dam oduška i opustim se. Volim mediteransku hranu, laganiju ishranu, koja sadrži dosta voća, povrća i ribe. Zimi obožavam da jedem pečeno kestenje – objašnjava Rozga.

OVO JEDE JELENA ROZGA

Doručak: Omlet sa bjelancima, maslinama i mladim sirom

Ručak: supa, meso, salata

Večera: Riba i povrće

Facebook komentari