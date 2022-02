Hadžiavdagić o hejterima: ‘Kad odem na njihov profil, dočeka me spodoba iz lijevog š*pka…’

Influencerica Hana Hadžiavdagić-Tabaković (37) nedavno je na društvenim mrežama imala okršaj s jednim od pratitelja koji ju je prozvao da ‘nije Hrvatica’, a sada je svima objasnila zbog čega se najčešće ne upušta u razgovore ‘hejterima’ na svom profilu.

– Živim za dan kada ću iza negativnog komentara otvoriti neki wow profil žene ili muškarca. Ono kada mi netko napiše ili me pogrdno iskomentira, ja kliknem da vidim tko je i paf. Prezgodna cura, obrazovana, ispunjena, putuje, zabavlja se…ili neki wow frajer, onako pravi alfa mužjak direktor korporacije. Ali ne…kada otvorim profil da vidim tko stoji iza komentara dočeka me spodoba iz lijevog š*pka koja zapravo želi sve to što sam ja. Dok se ne dogodi suprotno, nemam vremena ni volje za odgovore – napisala je Hana.

Hana je dobro poznata da na online platformama ‘fura’ svoju priču no, njezinim pratiteljima se ponekad to i ne sviđa.

Prije nekoliko dana, ispod članka s naslovom ‘Najpopularnije Hrvatice na Instagramu’ jedan čitatelj upitao je otkad je Hana Hrvatica. Vidjela je komentar na društvenim mrežama i nije mu ‘ostala dužna’.

– Otkad je Hana Hrvatica? – upitao je jedan od čitatelja, a ona mu je odgovorila:

– Veća od mnogih s obzirom na to da tu godinama živim i radim te plaćam uredno porez za razliku od mnogih ”velikih Hrvata” koji imaju firme po Hercegovini.

Kasnije je tu mini raspravu s čitateljem podijelila na Instagramu.

Inače, Hana je rođena 1. studenoga 1984. godine u Sarajevu, a trenutačno živi u Zagrebu sa suprugom Tarikom Tabakovićem. U braku su od 2011. godine, a nadimak joj je ‘bosanska Paris Hilton’. prneosi 24sata

Facebook komentari